Ein paar Wände und Türen trennen Elke T. von den vier Nachbarn, die am Abend des 28. April in ihren Kissen verbluten. Ein paar Millimeter trennen Elke T. vom Tod, der auch an ihr Bett herangetreten ist. Ihren Lebensretter trägt sie unter der Haut. Seit Jahren schon sorgt der Schlauch dafür, dass ihr Gehirnwasser ungehindert abfließen kann. Elke T. ist 43 Jahre alt, sie hat mehrere Schlaganfälle hinter sich, ist halbseitig gelähmt, kann nicht sprechen, kaum sehen. Der Shunt ist dünn, aber robust. Er verläuft vom Gehirn hinter den Ohren entlang und über den Hals in den Bauchraum. Das Messer durchtrennt den Schlauch, die darunterliegende Hauptschlagader aber bleibt unverletzt. Elke T. überlebt als einziges Opfer die Bluttat im Thusnelda-von-Saldern-Haus, das bis dahin als Prestige-Projekt des renommierten und traditionsreichen Oberlinhauses gilt.

Angeklagte verfolgt Aussage ohne erkennbare Gefühle

Vor dem Landgericht Potsdam hat am Montag der sechste Verhandlungstag im aufwühlenden Mordprozess gegen die Pflegerin Ines R. (52) stattgefunden. Sie soll am 28. April vier Menschen mit schweren Behinderungen getötet und eine Bewohnerin – Elke T. – lebensbedrohlich verletzt haben. Die Schuldfähigkeit der Angeklagten, die seit der Jugend mit psychischen Problemen kämpft, steht in Frage. Die Schilderungen der Mediziner, die Elke T. versorgt und schließlich in den Schockraum des Ernst-von-Bergmann-Klinikums überstellt haben, verfolgt Ines R. ohne erkennbare Gefühle oder Anteilnahme.

Christof M. (38) beschäftigt der Einsatz hingegen noch immer. Er erreicht den Tatort an jenem Abend mit einem der drei zum Oberlinhaus ausgerückten Rettungswagen. Stichwort des Alarms: „durchgeschnittene Kehle“. Polizisten begleiten den Notarzt und sein Team zum Fahrstuhl. Von den Beamten erfährt er, dass in der dritten Etage vier Menschen liegen, denen nicht mehr zu helfen sei, dass aber für eine Frau Hoffnung bestehe.

Blumen und Kerzen vor dem Oberlinhaus in Babelsberg: Der gewaltsame Tod von vier Menschen mit Behinderungen hatte weit über die Grenzen von Potsdam hinaus Entsetzen und Trauer ausgelöst. Quelle: Bernd Gartenschläger

„So einen Einsatz hat man Gott sei dank nicht häufig“, sagt der Notarzt. Als er das Zimmer betritt, liegt Elke T. auf dem Rücken, sie hat die Augen geöffnet, ist ganz ruhig. Der Hausarzt, der den Tatort noch früher erreicht hat, hat ihr bereits ein angstnehmendes Medikament verabreicht. Christof M. und sein Team werden die Dosis erhöhen. Zunächst aber schieben sie das Bett in den Raum hinein. Für das, was jetzt kommt, müssen sie die Patientin von allen Seiten erreichen können. Sie messen den Blutdruck, den Puls, die Atemfrequenz. Sie legen zwei intravenöse Zugänge, intubieren, weil nicht klar ist, ob die Luftröhre verletzt ist oder nicht. Sie bedecken die Wunde mit einem Verband, klemmen den durchtrennten Shunt ab.

Notarzt: „Man fragt sich, hatten die Opfer Schmerzen?“

Der Notarzt schildert nüchtern Handgriff für Handgriff und macht doch unmissverständlich klar, dass nichts von dem, was bei dem Einsatz im Thusnelda-von-Saldern-Haus so routiniert abläuft, jemals Routine sein könnte. „Unter der Patientin war das Bett mit Blut durchtränkt“, sagt Christof M. „Sie hatte im vorderen Halsbereich einen Schnitt quer von der einen zur andern Seite.“ Die Wunde sei zwar nicht bemerkenswert tief, aber sehr lang gewesen, etwa 20 Zentimeter. „Was mir damals aufgefallen ist: Als wir versucht haben, ihr die intravenösen Zugänge zu legen, hat die Patientin auf den Schmerzreiz reagiert“ – das habe ihn noch lange nach dem Einsatz beschäftigt. „Man fragt sich, inwieweit haben Frau T. und die anderen Opfer diese Tat miterlebt? Inwiefern hatten sie Schmerzen?“

Was den Notarzt außerdem umtreibt: die Präzision. „Das war ein glatter Schnitt, das wirkte sehr gezielt und als sei ein hohes Aggressionspotenzial vorhanden gewesen.“ Im OP erlebe er öfter, dass junge, unerfahrene Chirurgen den ersten Schnitt „sehr zögerlich“ setzen und mehrere Male nachschneiden müssen. Das könne er auch aus eigener Erfahrung berichten: „Es mag eine Typfrage sein, aber anfangs gab es auch für mich eine gewisse Hürde, in eine intakte Haut zu schneiden. Man muss sehr entschlossen sein, das durchzuführen.“

Das Oberlinhaus ist eine der renommiertesten diakonischen Einrichtungen. Quelle: Julius Frick

Auch Sascha J. (47) ist Arzt. Er hat allerdings nicht die Opfer begutachtet, sondern die Angeklagte. Am späten Abend des 28. April und noch einmal am frühen Morgen des 29. April hat er Ines R. unter anderem auf ihre Gewahrsamstauglichkeit hin untersucht. Er habe sie um kurz nach 22 Uhr „sehr entspannt, fast gelöst“ erlebt. Sie sei orientiert gewesen, habe weder erschöpft noch psychisch niedergeschlagen gewirkt. Er habe mit ihr ein normales Gespräch führen können. War sie verwirrt, möchte das Gericht, das auch über die Schuldfähigkeit der Angeklagten zu entscheiden hat, wissen. Wirkte Ines R. wahnhaft? Gab es Anzeichen einer Wahrnehmungsstörung? – „Nein, gar nichts“, sagt Sascha J. – er habe sich auch erkundigt, ob sie Probleme habe, ob sie irgendetwas belaste. Sie habe gesagt, es sei alles in Ordnung.

„Ihr Verhalten stand im Missverhältnis zu den Vorwürfen“

Er habe Ines R. zudem auf Suizidgedanken hin befragt: Sie habe wiederum verneint. Der Arzt hatte dennoch Bedenken, dass sie erst später – allein in der Zelle – die Tragweite der Vorwürfe erkennen würde. Er ordnete daher eine laufende Beobachtung an: „mit offener Tür, mit Blickkontakt“. Als er Ines R. gegen 4.20 Uhr noch einmal durchcheckt, sei sie „genauso stabil wie am Anfang, aufrecht, freundlich, offen“ gewesen. Das Auffällige sei eben das Unauffällige gewesen: „Ihr Verhalten stand im Missverhältnis zu den Vorwürfen, die im Raum standen“, sagt Sascha J. auf die gezielte Nachfrage der psychiatrischen Gutachterin, die den Prozess begleitet. „Die Frage für mich war, ob sie es noch nicht wahrhaben wollte oder ob ihr die Tragweite nicht bewusst war – und das umschlagen könnte.“

Auch Knut Albrecht hat die Angeklagte in der Nacht zum 29. April untersucht. Der Direktor des Brandenburgischen Landesinstituts für Rechtsmedizin betont, dass so eine Untersuchung „immer nur eine Momentaufnahme“ sein könne. Ines R. habe „etwas bedrückt, ein bisschen verlangsamt, aber orientiert“ gewirkt. „Sie konnte meinen Aufforderungen folgeleisten, war kooperativ.“ Ihre Augen seien „ein bisschen geschwollen, das Augenweiß ein bisschen gerötet und nässend, die Pupillen minimalst erweitert“ gewesen. Ob sie geweint habe, könne er aber nicht sicher sagen. „Anhaltspunkte für eine akute Psychose hatte ich nicht. Sie war ruhig – aber das heißt ja nichts.“ Blutuntersuchungen ergaben rund 0,5 Promille Alkohol sowie Spuren von Medikamenten, zumeist Neuroleptika und Antidepressiva in therapieüblicher und in leicht erhöhter Dosierung.

Weitere Oberliner sollen im Prozess als Zeugen aussagen

Die Verhandlung wird am heutigen Dienstag fortgesetzt. Dafür sind noch einmal Arbeitskolleginnen der Angeklagten geladen. Ehemalige Mitarbeiter der Wohnpflege haben vor Gericht bereits zum Teil schwere Vorwürfe gegen das Oberlinhaus und vor allem gegen die Leitung des Thusnelda-von-Saldern-Hauses erhoben. Demnach habe die Hausleitung auf Hinweise der Mitarbeiter zu Personalmangel, Überforderung und eingeschränkter Pflege nicht reagiert. Die Aussagen von noch immer für das Oberlinhaus tätigen Mitarbeitern und von Angehörigen der Opfer decken sich weitestgehend mit der Kritik, sind jedoch nicht so drastisch formuliert.

Von Nadine Fabian