Am Tag danach finden sie sich immer wieder auf dem Balkon zusammen. Sie müssen durchatmen, die beklemmende Atmosphäre für ein paar Augenblicke hinter sich lassen. Bei diesen Treffen unter freiem Himmel suchen sie nach einer Erklärung für das Unfassbare, nach einer Antwort auf ihre drängendste Frage: Warum – und warum ausgerechnet Ines?

„Irgendetwas hat ausgesetzt bei ihr“, sagt Thomas G. (51). Seit sieben Jahren arbeitet er im Thusnelda-von-Saldern-Haus im Oberlinhaus in der Wohnpflege. Eine Station mit Anspruch. Eine Station, auf der man einen Idealzustand beschwöre, „der aber nie erreicht wurde“, so der Beschäftigungsassistent: „Viele Kollegen wollten nicht mehr warten, hatten die Schnauze voll.“ Das sei ein Grund dafür, dass das Personal oft und schnell gewechselt habe. Nur wenige seien so lange geblieben wie er. Eine dieser Kolleginnen ist die wegen Mordes vor dem Landgericht Potsdam angeklagte Pflegehelferin Ines R. (52). „Wir waren nicht so dicht, aber wir haben gern zusammengearbeitet“, sagt Thomas G. im Oberlin-Prozess.

Kollege berichtet am Landgericht Potsdam von Dauerstress

Auch Thomas G. geht am Tag danach immer wieder hinaus auf den Balkon. Er grübelt mit den anderen, wie es zu der Bluttat mit vier Toten und einer Schwerverletzten kommen konnte, er spekuliert und kommt zu einem Schluss, den er damals auch der Polizei mitteilt: Die Ines, sagt er den Ermittlern, sei eine ganz Liebe. „Irgendetwas muss passiert sein. Irgendwas muss geklickt haben und dann ging es los. Dann hat sie ihre Leute abgearbeitet – wie ein Amokschütze.“ Sie sei „so eine gründliche Deutsche“ – sie habe angefangen und dann weitergemacht. „Das schwächste Glied in der Kette ist gebrochen“, sagt Thomas G., „ich meine damit, dass jemand durch den Dauerstress, dem wir alle ausgesetzt sind, ausgetickt ist.“

Von Druck und hoher Arbeitsbelastung ist auch am siebten Verhandlungstag oft die Rede. „Wir haben alle ein sehr, sehr, sehr stressiges Umfeld“, sagt Thomas G., „es ist schwierig, alles immer so zu machen, wie es sein könnte und sein sollte.“ Das habe Ines R. sehr belastet. Die Coronavirus-Pandemie habe die Situation intensiviert. „Wir hatten diese berüchtigten Zweierdienste, die allen an die Substanz gegangen sind.“ Das höre sich nach einem „Schreckgespenst“ an, hakt der vorsitzende Richter nach. „Definitiv“, sagt Thomas G. – aber: „Man musste da halt durch, man musste es ja irgendwie schaffen.“ Alle hätten sich beklagt und dennoch kaum Überlastungsanzeigen geschrieben: „Da kam nicht wirklich viel zurück, da hat man nicht das Gefühl gehabt, dass sich etwas ändert.“

Vier Menschen mit Behinderungen starben am 28. April im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam, eine Bewohnerin überlebte schwer verletzt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Anne K. (32) ist die stellvertretende Pflegedienstleiterin. Sie bestätigt: „Diese Situation, dass nur zwei Kräfte im Dienst waren, gab’s – vor allem seit Corona. Ich habe es nicht gezählt, aber das war häufiger.“ Regelmäßig? – „Ja.“ Nach dem 28. April seien wieder Leasingkräfte engagiert worden, es gebe auch Unterstützung aus dem Oberlinhaus. So hätten sich Kollegen Zeit nehmen können, „den Vorfall“ zu verarbeiten. Ob das auch auf der Erkenntnis beruhe, dass zuvor zu wenig Personal eingesetzt war, fragt der Vorsitzende. „Ich kann das nicht beurteilen“, sagt Anne K., „aber ich denke, dass die Situation erkannt wurde.“

Kollegin berichtet vor dem Landgericht Potsdam von Spannungen

Irma O. (27) ist Altenpflegerin. Sie hat am 1. März in der Wohnpflege angefangen und inzwischen gekündigt. Sie habe zwar mit der Angeklagten zusammengearbeitet, menschlich sei man sich aber nicht nähergekommen. Dazu hat offenbar auch folgende Begebenheit beigetragen: „Aus dem Nichts“ habe die Angeklagte sie beim Essen gefragt, ob sie sie möge oder wenigstens respektiere. „Die Frage war mir unangenehm“, sagt Irma O. Die Angeklagte habe auch angekündigt, sie zu dem Grillfest, das sie fürs Team ausrichten wollte, nicht einzuladen: „Ich sei ihr zu ruhig. Es ging aber auch darum, ob sie Ausländer einlädt.“ Ein Kollege sei Moslem. Ines R. sagte laut der Zeugin, sie habe Angst, „dass Menschen in ihren Garten kommen, Tiere mitbringen und dort schlachten“. Ja, die Angeklagte habe Vorbehalte gegenüber Menschen anderer Kulturen.

Irma O. hat am Abend des 28. April die Toten in ihren Betten entdeckt. Gegen 20.40 Uhr habe der Ehemann der Angeklagten angerufen und gefragt, was passiert sei: „Meine Frau ist aufgebracht, aufgelöst, redet nicht: Soll ich sie einweisen?“ Nach den Bewohnern schaut Irma O. erst, als Thimo R. ein paar Minuten später erneut anruft. „Er sagte: Gucken sie in die Zimmer rein, gucken sie in die Zimmer rein! Es muss irgendwas passiert sein – ich rufe die Polizei!“ Irma O. geht zu Lucille H. (42) – und sieht „ein Loch, ein Viereck in der Kehle – alles war blutig“. Sie habe Lucille H. dann berührt – ob am Arm oder an der Wange, das wisse sie nicht mehr: „Sie war nur noch lauwarm.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach am 6. Mai während des Gedenkgottesdienstes in der Nikolaikirche für die getöteten Bewohner des Oberlinhauses. Quelle: Soeren Stache/dpa

Bemerkenswert: Irma O. widerspricht den Schilderungen des Ehemannes. Dieser hatte ausgesagt, sie hätten noch telefoniert, als Irma O. die Bluttat entdeckte. Das Gespräch, sagt diese jedoch, sei bereits beendet gewesen, als sie ins erste Zimmer ging und später mit der Polizei auf die weiteren Opfer stieß. Thimo R. habe definitiv nicht von ihr erfahren, dass Menschen gestorben waren. Woher wusste er dann, was sich am Arbeitsplatz seiner Frau ereignet hatte? Hat sie es ihm erzählt? War sie in der Lage dazu?

Obwohl sie der Angeklagten am Tatabend nur kurz begegnet ist, kann Vivienne S. (35) einen wichtigen Hinweis zu deren Verfassung geben. Sie macht nach einer Raucherpause im Innenhof gerade ihre Zigarette aus, als Ines R. kurz nach 20 Uhr im Erdgeschoss erscheint. Sie habe gesagt: „Na, Ines? Alles klar? Dann einen schönen Feierabend!“ Ines R. habe geantwortet: „Dir auch später, Vivienne“. Der Vorsitzende fragt mehrmals nach: „Hat Frau R. Sie tatsächlich beim Namen genannt?“ – „Ja“, sagt Vivienne S., „ist das denn wichtig?“

Kollegin sah Angeklagte vom Tatort in Babelsberg verschwinden

Ist es. Vivienne S. hat offenbar gesehen, wie die Angeklagte den Tatort verließ. Bestehen Anhaltspunkte, die auf eine verminderte Schuldfähigkeit schließen lassen? Eine Kollegin zu erkennen und ihr spontan den richtigen Namen zuzuordnen, könnte für diese Frage von Bedeutung sein. Die Zeugin sagt zudem , dass Ines R. „ganz normal, wie immer“ gewirkt habe. Sie sei auch „ganz normal“ gegangen: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie es besonders eilig hat.“ – Die Verhandlung wird 7. Dezember fortgesetzt.

Von Nadine Fabian