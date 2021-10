Potsdam

Die Anklage lautet auf Mord in vier Fällen sowie auf versuchten Mord in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung: Unter großem öffentlichem Interesse hat Dienstagmorgen vor dem Landgericht Potsdam der Prozess gegen die Pflegerin begonnen, die am 28. April 2021 im Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben soll. An den Sicherheitsschleusen bildeten sich Schlangen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind die Sitzplätze allerdings stark begrenzt. Etliche Personen wurden daher abgewiesen.

Vor dem Zutritt in den Verhandlungssaal wurden die Besucher an einer Sicherheitsschleuse kontrolliert. Quelle: Julius Frick

Beschuldigte bricht ihr Schweigen

Wie von ihrem Verteidiger angeraten, hat sich die Beschuldigte Ines R. (52) bereits zum Prozessauftakt am heutigen Dienstag den Fragen des Gerichts gestellt – allerdings wollte sie sich zunächst nur aus ihrem Leben berichten und sich nicht zu den ihr vorgeworfenen Taten äußern, so der vorsitzende Richter Theodor Horstkötter. Nach der Anklageverlesung wurde die Angeklagte zunächst über ihre Rechte belehrt. Danach wurde Ines R. das Wort erteilt.

Die Angeklagte (3. v. l.) auf der Anklagebank im Verhandlungssaal des Landgerichts Potsdam. Quelle: MAZonline

Burn Outs und Suizidversuche

Die 52-Jährige berichtete anschließend ausführlich über ihr Leben. So äußerte sie auch, dass sie bereits mit 11 Jahren sterben wollte, mit 14 Jahren habe sie sich zum ersten Mal die Pulsadern aufgeschnitten. Später sei sie in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie der Charité gekommen, wo Psychopharmaka an ihr ausprobiert wurden, so die Angeklagte.

Bereits als Kind habe sie unter Ängsten gelitten, führte sie weiter aus. Sie habe das Gefühl gehabt, dass sie anders ist, als die Menschen um sie herum. Im Laufe ihres Lebens habe sie mehrere Suizidversuche hinter sich, berichtete sie später. Zudem habe sie Burn Outs gehabt, war seelisch und körperlich erschöpft. Dennoch sei der Beruf als Pflegerin ihre Berufung gewesen: „Ich konnte mir nie einen anderen Beruf vorstellen“, sagte Ines R. zum Prozessauftakt.

Zur Verhandlung aus der Psychiatrie vorgeführt

Die Beschuldigte hat mehr als 30 Jahre für das Oberlinhaus gearbeitet. Sie ist verheiratet und Mutter, lebte bis zu ihrer Festnahme mit der Familie in Potsdam. Seit vielen Jahren soll Ines R. an einer psychischen Erkrankung leiden und auch in Behandlung gewesen sein.

Sie ist derzeit in psychologischer Betreuung in Eberswalde – von dort aus wurde sie zur Verhandlung vorgeführt. In der Klinik hatte sich die Beschuldigte im Sommer einer von der Staatsanwaltschaft bestellten psychiatrischen Sachverständigen anvertraut. Diese geht davon aus, dass Ines R. zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war.

Polizisten werden in den Zeugenstand gerufen

Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt und 43 Zeugen geladen. Die Angehörigen eines Todesopfers treten als Nebenkläger auf. Mehrere Sachverständige auf dem Gebiet der Rechtsmedizin sowie der Psychiatrie begleiten den Prozess. Mit einem Urteil ist Anfang Dezember zu rechnen. Für den heutigen Tag sind drei Polizeibeamte als Zeugen geladen.

Von Nadine Fabian