Potsdam

Am Dienstagmorgen wurde der Prozess vor dem Landgericht Potsdam gegen die wegen Mordes angeklagte Pflegehelferin Ines R. fortgesetzt. Der 52-Jährigen wird vorgeworfen, am 28. April 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus, einer Wohneinrichtung des Oberlinhauses in Babelsberg, vier schwerst behinderte Menschen getötet und eine Person schwer verletzt zu haben.

Aussage trotz Belehrung

An diesem achten Prozesstag waren neun Polizisten geladen. Darunter Mandy B. (33). Sie hat die Angeklagte am Abend des 28. April mit Kollegen in ihrem Haus festgenommen. Ines R. sei ruhig gewesen, habe abwesend gewirkt. Man habe sie über ihre Rechte belehrt: „Es wirkte, als ob sie es verstanden hat, sie hat kaum bemerkbar geknickt. Ihr Mann hat dann für sie festgelegt, dass sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht.“ Dennoch habe Ines R. den Beamten “völlig ohne Zusammenhang“ und ohne dass sie sie danach gefragt hätten gesagt: „Ich habe vier Menschen die Kehle durchgeschnitten.“ Danach sei wieder Ruhe gewesen und sie habe nichts mehr gesagt.

Die Anklage geht davon aus, dass Ines R., die seit ihrer Kindheit unter psychischen Problemen leidet, zum Tatzeitpunkt nur vermindert schuldfähig war. Die Beobachtung der Polizeibeamtin ist daher für die Begutachtung der Beschuldigten von großer Bedeutung. Die Polizistin ist bereits die zweite Zeugin, die dem Ehemann der Beschuldigten widerspricht.

Thimo R. hatte vor Gericht ausgesagt, dass seine Frau so verwirrt nach Hause gekommen sei, dass sie nicht habe sagen können, was genau im Oberlinhaus geschehen war. Auch die Verteidigung beruft sich darauf, dass Ines R sich an die ihr vorgeworfenen Taten nicht erinnern könne.

Von Nadine Fabian