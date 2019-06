Babelsberg

Geld gewinnen ist ja toll, aber für den Gewinn etwas bezahlen? Das kam einem Mann in der Babelsberger Behringstraße denn doch verdächtig vor. Gegen 20.30 Uhr am Freitag hatte er einen Anruf bekommen, bei dem der unbekannte Anrufer vorgab, er habe eine hohe Geldsumme gewonnen. Das Geld solle am nächsten Tag mit einem Fahrzeug angeliefert werden. Um es aber zu bekommen, müsse der „Gewinner“ eine gewisse Geldsumme vor Ort bezahlen. Unredlich fand der Bürger das; er rief die Polizei. Die nahm eine Anzeige wegen versuchten Betrugs auf. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei.

Von Rainer Schüler