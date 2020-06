Harald Geywitz zu Potsdamer Scholz-Kandidatur: „Das Vorgehen ist schwerlich vereinbar mit demokratischen Grundsätzen der SPD“

Potsdam

Die Ankündigung, dass sich Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Wahlkreis 61 um eine Kandidatur für die Bundestagswahl 2021 bewerben will, sorgt bei der Potsdamer Basis offenbar nicht für einhelligen Jubel. So mancher Genosse fühlt sich offenbar von der Art und Weise der Bekanntgabe „überfahren".

Mit deutlichen Worten hat sich am Sonnabend Harald Geywitz in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder gewandt – als Reaktion auf eine Aussendung des SPD-Landesverbandes vom Vortag, in der Scholz' Bewerbung sehr positiv kommentiert wurde.

Zwar schätze er Olaf Scholz „außerordentlich und halte ihn für einen der Leistungsträger der SPD auf Bundesebene, im Gegensatz zur derzeitigen Parteispitze", schreibt Geywitz, der früher Juso-Landesvorsitzender war und sich 2016 auch in seiner Partei als Direktkandidat für die Bundestagswahl beworben hatte. Aber: „Die Art und Weise der Kandidatur im Potsdamer Wahlkreis irritiert mich allerdings. Im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens wurden bereits Kandidaturen bekannt. Die Kommunikation via Landesverband suggeriert eine Vorentscheidung, die ich für mit demokratischen Grundsätzen der Brandenburger Sozialdemokratie schwerlich vereinbar halte.“

Dann wird Geywitz sogar noch deutlicher: „Allein die Kommunikation über den Landesverband suggeriert eine obrigkeitsstaatliche Attitüde, die ich angesichts der bisherigen personellen Auswahlprozesse politisch mindestens für unklug halte.“

Debatte in der SPD

Gegenargument aus SPD-Kreisen: Hätte man nicht via Landesverband breitflächig informiert, hätten sich Mitglieder eventuell über mangelnde Information zu so einer prominenten Personalie beklagt.

Vor dem Hintergrund der Bewerbung von Olaf Scholz hat mittlerweile eine andere Genossin aus dem Wahlkreis 61 die Segel gestrichen. Laura Adebahr hatte im Januar ihre Bewerbung um die Kandidatur erklärt – nun zieht sie diese zurück. „Mit der Kandidatur von Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat sich ein politisches Schwergewicht in die Riege der Kandidierenden eingereiht, was es nötig macht, die Situation neu zu bewerten“, teilte Adebahr am Freitag auf Facebook mit.

Sie tue dies ohne Verbitterung und zähle zu den Scholz-Unterstützern: „Ich bin aus ganzem Herzen Sozialdemokratin und werde trotzdem 2021 mit einem Olaf-Ultra-Shirt rumlaufen“, schrieb sie auf Twitter. Man solle also aufhören sie „zu einer Anti-Scholz-Ritterin zu stilisieren. Das bin ich nicht.“

Als weiterer Bewerber um eine Kandidatur hatte sich bereits vor mehreren Wochen Andreas Schlüter aus Potsdam-West gemeldet.

Von Ildiko Röd