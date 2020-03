Babelsberg

Am Neuendorfer Anger ist in der Nacht zu Mittwoch ein Baustellen-Container aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Türverriegelungen geknackt und ein Grabenverdichter sowie zwei Kabeltrommeln entwendet. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Die Polizei in Potsdam sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch Fahrzeuge oder Personen auf der dortigen Baustelle gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5508-0.

Von maz-online