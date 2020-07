Teltower Vorstadt

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste die Potsdamer Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag in die Teltower Vorstadt ausrücken. Dort war an einem bewohnten Altbau-Mietshaus ohne Voranzeichen eine Giebelwand aus großer Höhe abgestürzt. Plötzlich stand der Dachstuhl frei, lagen die Trümmer der Seitenwand am Boden.

Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Bewohner wurden anderswo untergebracht oder suchten sich selbst Ausweichquartiere, denn das Haus ist als unbewohnbar eingestuft worden.

Gas und Strom wurden abgestellt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Den Rest müssen andere Experten regeln.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufswehr Potsdam und der Freiwilligenwehr Babelsberg/Klein Glienicke. Die Freiwilligenwehr Zentrum rückte als Reserve in die Hauptwache ein.

Von Rainer Schüler