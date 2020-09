Potsdam

Sie glänzen saftig und lecker und sind doch gefährlich: Im Potsdamer Herbst werden Früchte reif, die verlockend aussehen, oftmals Beeren. Gerade Kinder greifen gern danach, ohne zu wissen. Vor welchen giftigen Pflanzen wir uns jetzt in Acht nehmen sollten, verrät Christoph Buhr, Mitglied der Fachgruppe Botanik des Potsdamer Naturschutzbundes ( Nabu).

Was genau ist eigentlich giftig an den Pflanzen? „Es handelt sich um bestimmte Inhaltsstoffe der Pflanzen, die ab einer bestimmten Dosis für die menschliche Gesundheit gefährlich sein können“, erklärt Buhr. Der studierte Obstbauer, möchte über die medizinische Wirkung keine falschen Auskünfte geben: „Das lässt sich für medizinische Laien schwer einschätzen und sollte Spezialisten vorbehalten bleiben.“ Bei der Wirkung spielen viele Faktoren zusammen, zum Beispiel wie viel davon gegessen wurde oder wie alt die Person ist, so Buhr. Die giftigen Pflanzen können nach dem Verzehr verschiedene Symptome hervorrufen, wie Übelkeit, Atemnot oder Leibschmerzen.

Christoph Buhr interessiert sich schon lange für die Natur in Potsdam. Seit den 90er Jahren unternimmt die Potsdamer Nabu-Botanikgruppe vom Frühjahr bis zum Herbst monatliche Exkursionen. Der Hobby-Botaniker sagt: „Wir fragen uns, welche Pflanzenarten kommen bei uns vor? Welche Pflanzen sind häufig, welche drohen auszusterben und welche wandern ein?“ Die jährlichen Erfassungsergebnisse werden aufgearbeitet und wissenschaftlich ausgewertet. Mittlerweile liegen dazu einige Veröffentlichungen vor.

Hier eine Auswahl von zehn giftigen Pflanzen in Potsdam und Umgebung:

Efeu Quelle: Peter Geisler

1. Efeu

Das immergrüne, kletternde Gehölz ist häufig an Hausfassaden, in Parkanlagen und Gärten zu finden, jeder kennt es. Laut Buhr bildet gerade mit den milderen Wintern der Efeu verstärkt Früchte. Die erbsengroßen, schwarzen Beeren haben eine giftige Wirkung und reifen zwischen Januar und April.

Eibe Quelle: Warnecke/dpa-tmn

2. Eibe

Das Nadelgehölz ist regelmäßig in stadtnahen Kiefernwäldern, Parks, Friedhöfen und Gärten zu finden. An dem vier bis fünf Meter hohen Gehölz seien alle Pflanzenteile giftig, so Buhr. Deswegen warnt der Botaniker vor den roten appetitlich aussehenden Samen, ihre rote, fleischige Hülle erinnert an Beeren. „Ich möchte daher betonen, dass aus diesem Grunde die Eibe für die Bepflanzung der Außenanlagen von Kindergärten und Schulen ungeeignet ist“, sagt er. Die Samen reifen von August bis Oktober.

Liguster – nur etwas für Distelfalter.-- Quelle: Pixabay/Frauke Riether

3. Gemeiner Liguster

Gern wird der robuste Gemeine Liguster im Garten als Heckenstrauch gepflanzt. Das Gehölz ist nun auch verwildert in Wäldern zu finden. Die kleinen, glänzend-schwarzen Beeren sind giftig und ab September bis in den Winter an den Sträuchern zu finden.

Maiglöckchen. Quelle: Christoph Schmiers

4. Maiglöckchen

Derzeit findet man die giftigen, roten Früchte der Maiglöckchen, regelmäßig in Wäldern, Parkanlagen und Gärten. Auch die Blätter sind giftig – und leicht mit Bärlauch zu verwechseln. Bärlauch ist als Wildgemüse gerade sehr im Trend, viele verwenden es wie Schnitt-Lauch. „Es ist bereits geschehen, dass Maiglöckchen mit dem Bär-Lauch zusammen wuchs und verwechselt wurde“, warnt Christoph Buhr.

Bittersüßer Nachtschatten. Quelle: Adobe.stock

5. Bittersüßer Nachtschatten

An den Sträuchern des Bittersüßen Nachtschattens, einer mehrere Meter Länge erreichende Kletterpflanze, sind eiförmige, saftig-rote Beeren. Das mit der Kartoffel verwandte Nachtschattengewächs ist an Gewässerufern verbreitet. Die ausgereiften, giftigen Beeren erinnern an kleine Tomaten und wachsen vorwiegend von September bis Oktober.

Pfaffenhütchen Quelle: Peter Geisler

6. Pfaffenhütchen

Das heimische Pfaffenhütchen ist in Potsdams Wäldern und Parkanlagen recht häufig. Das Laubgehölz erreicht eine Höhe von bis zu sechs Meter und hat rote vierklappige Früchte. „Der heute gängige Name nimmt Bezug auf die auffälligen rosa Fruchtkapseln, die wie die Kopfbedeckungen katholischer Würdenträger aussehen“, erläutert Buhr. Auch in diesem Falle sind nicht nur die Samen, sondern auch weitere Pflanzenteile für den Menschen giftig. Obwohl der Strauch fruchttragend sehr attraktiv ist, sollte er nicht in Kindergärten und Schulen gepflanzt werden.

Schneebeere. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

7. Schneebeere

Im Volksmund ist die Schneebeere als Knallerbse bekannt, da Kinder gern auf die weißen Beeren treten. Dabei entstehen Geräusche ähnlich wie bei einer Knallerbse. Der verwilderte Strauch ist siedlungsnah in Parks und Gärten verbreitet. Es handelt sich um einen sehr robusten Strauch, der große Bestände aufbauen kann. Die Früchte reifen ab Herbstanfang und bleiben den Winter über hängen.

Jakobskreuzkraut. Quelle: Felix Kästle/dpa

8. Jakobskreuzkraut / Schmalblättriges Kreuzkraut

Beide Kreuzkraut-Arten sind häufiger im Stadtgebiet und der Umgebung anzutreffen. Die gelb blühenden Stauden findet man an Straßenrändern und auf Wiesen. Gefährlich werden die gelb blühenden Arten besonders Pferden und Rindern. Die giftigen Substanzen bleiben, im Gegensatz zu vielen anderen Giften, bei der Konservierung im Heu wirksam und Weidetiere nehmen das Kraut auf diese Weise auf. Im frischen Zustand meiden die Tiere die bitter schmeckenden Kräuter. Im Unterschied zu den vorherigen Arten sind die Kreuzkraut-Früchte eher klein und werden durch den Wind ausgebreitet.

Riesenbärenklau Quelle: Adobe.stock

9. Riesenbärenklau

Der Riesenbärenklau taucht, laut Christoph Buhr, selten im Potsdamer Stadtgebiet auf. Die wuchskräftige Art wird bis zu 3 Meter hoch, wächst oft an Gewässerufern, und kann andere Arten unterdrücken. Seine weißen Blüten sehen attraktiv aus, aber im Sonnenschein hat die Pflanze eine photo-toxische Wirkung. Der giftige Wirkstoff wird bei Berührung freigesetzt und führt im Sonnenlicht zu Hautreizungen.

Ambrosia Quelle: Adobe.stock

10. Beifuß-Ambrosie

Das einjährige Kraut verdient besondere Beachtung, da schon geringste Pollenmengen beim Menschen Allergien auslösen können. „Die Beifuß-Ambrosie profitiert offenbar in vielen Teilen Europas von klimatischen Veränderungen und findet sich – nach den Erfassungsergebnissen der Fachgruppe – seit den späten neunziger Jahren immer wieder im Potsdamer Stadtgebiet. Bisher wurden von uns aber noch keine größeren, sich selbst erhaltenden Populationen registriert. Oftmals sind es Einzelpflanzen im Bereich von Vogelfutterhäuschen im Siedlungsbereich“, sagt Christoph Buhr. In der Lausitz tritt die Art bereits seit etwa 40 Jahren verstärkt auf. Buhr erklärt: „Vom Landesamt für Umwelt Brandenburg wurde zur zielgerichteten Bekämpfung sogar eine Meldestelle für Ambrosia-Funde eingerichtet.“

Wer den Verdacht hat, von einer giftigen Pflanzen gegessen zu haben, sollte den Giftnotruf, (030) 19 240, wählen oder einen Arzt aufzusuchen.

Von Jennifer Bongards