Potsdam

Ottern, Klapperschlangen und Vipern: In einer zweieinhalb Zimmerwohnung in der Potsdamer Waldstadt II hat ein Mann 14 Giftschlangen und mehrere Würgeschlangen gehalten – was nun zu einem Einsatz von Ordnungs- und Feuerwehr sowie von Reptilienexperte Marko Hafenberg führte. Zuerst hatte die B.Z. über den Fall berichtet.

Eine Klapperschlange war entwischt

Eine Nachbarin des privaten Schlangenhalters habe Alarm geschlagen, weil sie informiert wurde, dass eine der Klapperschlangen entwischt sei. „Wir werden immer alarmiert, wenn irgendwo ein gefährliches Tier abgehauen ist“, sagt Marko Hafenberg, Inhaber von „Terrarium Brandenburg“ in Brandenburg an der Havel am Montag. Er packe dann entsprechende Ausrüstung ein und arbeite eng mit Polizei, Feuerwehr und den Ämtern zusammen.

Gerufen wurde er am Samstag in ein Mietshaus in der Waldstadt mit insgesamt 84 Mietparteien. „Die hat er quasi alle in Gefahr gebracht“, sagt Hafenberg. Denn die Schlangen, die der Mieter privat „aus Spaß an der Freude“ hält, wurden laut dem Experten nicht artgerecht gehalten. „Wer Giftschlangen hält, muss die Terrarien geschlossen halten, aber die Glasterrarien in seinem Schlafzimmer waren alle offen und auch nicht beschriftet.“ So können weder der Halter noch die Ämter wirklich nachvollziehen wo welche Schlange sich eigentlich befinden sollte.

Marko Hafenberg setzt sich für das Wohl von Tieren ein. Quelle: André Großmann

Niemand müsse in Panik verfallen

Unter anderem deswegen ist auch noch nicht ganz klar, ob dem Halter wirklich eine Klapperschlange abhanden gekommen ist oder nicht. „Als wir ankamen, sagte er, er habe sie vor einer halben Stunde selbst wieder eingefangen“, sagt Hafenberg. Fakt sei allerdings, dass laut der Tierbestandsmeldung des Halters 16 Schlangen auf diesen gemeldet seien, vor Ort aber nur noch 14 aufgefunden wurden. „Er begründet es damit, dass eine vor kurzem erst verstorben sei und die andere wahrscheinlich von einer anderen Schlange gefressen wurde“, erzählt Hafenberg.

Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilte, sei der Verbleib des weiteren Tieres noch unklar. Um eine etwaige Gefahr für Hausbewohnerinnen und -bewohner abzuwenden, würden die Wohnung und das Wohnumfeld nochmals gründlich abgesucht. Wer ein verdächtiges Tier sichtet, sollte laut Rathaus ruhig bleiben und Abstand halten. Die Landeshauptstadt Potsdam bittet darum, dass das Tier nicht angefasst wird und nicht versucht wird, es selbst einzufangen. Vielmehr sollten die bekannten Notrufnummern 110 und 112 kontaktiert werden.

Auch Hafenberg betont: niemand müsse in Panik verfallen. Trotzdem bekomme er ständig Anrufe über angeblich gesichtete Giftschlangen. „Ich habe seit Samstag nicht viel geschlafen“, sagt er und klingt tatsächlich etwas erschöpft.

Gefahr für Halter und Mitmenschen

Da die Tiere wegen der nicht artgerechten Haltung eine Gefahr sowohl für den Halter als auch für alle anderen darstellten, wurden die Schlangen sicher gestellt, wie Hafenberg sagt. Im Detail handelt es sich wohl um mehrere Kettenvipern, Felsenklapperschlangen und Puffottern. „Also auch wirklich nicht die nettesten Schlangen“, so Hafenberg. Alle 14 Tiere habe er nun mit in seine Station nach Brandenburg genommen, in der sie als Verwahrtiere vorläufig bleiben werden.

„In Absprache mit Ordnungs- und Veterinäramt wird sich entscheiden, ob der Besitzer ein Tierhalteverbot auferlegt bekommt oder ob er die Tiere wieder haben darf“, sagt Hafenberg. Wenn es nach ihm ginge, würden die Schlangen nicht wieder zurück in die Waldstadt kommen. „Er hat die Tiere einfach nicht vernünftig gehändelt, die Gefahr ist zu groß.“ Letztendlich entscheiden das aber die entsprechenden Ämter nach genauer Prüfung. Laut Stadt werde derzeit geprüft, ob der Halter mit einer Strafe und wenn ja mit welcher rechnen muss.

Grundsätzlich ist es laut Hafenberg übrigens nicht verboten, Giftschlangen privat zu halten: „Wir haben in Brandenburg keine Gefahrtierordnung, unter den richtigen Bedingungen dürften Sie theoretisch auch einen Tiger oder ein Krokodil privat halten.“

Von Sarah Kugler