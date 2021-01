Potsdam

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Zeppelinstraße in Potsdam zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe der Tankstelle an der Pirschheide ist ein Fahrzeug aufgrund der Glätte von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Das Auto geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich.

Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften vor Ort, um den Autofahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Anschluss wurde die Person vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline