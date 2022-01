Potsdam/Nuthetal

Bei dichtem Schneetreiben und auf teils spiegelglatten Straßen ist es am Donnerstag in und um Potsdam zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen.

Verletzter und hoher Sachschaden in Nuthetal

Zunächst krachte am Nachmittag gegen 16.30 ein Kleintransporter eines Logistikunternehmens in der Gemeinde Nuthetal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei der Kollision glücklicherweise nicht eingeklemmt, musste aber vor Ort von Rettungssanitätern versorgt werden. Der Mann kam anschließend in Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Potsdam.

Die Freiwilligen Kameraden aus Nuthetal sicherten die Unfallstelle, leuchteten diese aus, klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab und säuberten anschließend die Fahrbahn. Wie es genau zu dem Unfall kam ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Straße für anderthalb Stunden voll gesperrt. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden und wurde später abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Mehrere Fahrzeuge auf der A115 beteiligt

In der Nacht dann musste die Potsdamer Feuerwehr ausrücken, weil es auf der Autobahn A115 auf der eisglatten Fahrbahn einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben hatte. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt, wie die Einsatzkräfte auf Twitter schreiben. Bilder vom Einsatzort zeigen, dass ein Auto sich überschlagen hat.

Auch hier musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden, die Feuerwehr war mit 37 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Schon zuvor hatten die Retter vor der Glätte gewarnt.

Das gilt auch für Freitag, wie eine Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes zeigt: „Es muss streckenweise mit Glätte durch Reifablagerungen sowie überfrierende Nässe gerechnet werden“, lautet eine Warnung, die noch bis zum Mittag gilt.

Von MAZonline/krf