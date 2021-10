Potsdam

Am Donnerstagvormittag meldete das Unternehmen RFT Kabel, ein Netzanbieter in Brandenburg für Fernsehen, Internet und Telefon, via Twitter Störungen im Verteilernetz des Unternehmens im Bereich Fahrland im Norden Potsdams. Die Ursache, so hieß es um kurz nach 10 Uhr, sei unklar, die Techniker aber bereits vor Ort und auf der Fehlersuche.

Doch die Suche dauerte länger als von vielen Kunden erhofft. Das Unternehmen verbreitete jedoch Optimismus: Zwar sei der Fehler noch immer unentdeckt, aber die Techniker seien „gute Spürnasen“, die die Ursache für die Störung „sicher bald“ finden würden. RTF-Kunden im Ortsteil Fahrland wurden um Geduld gebeten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine weitere Stunde später hatten die „Spürnasen“ den Grund für die Störung tatsächlich gefunden. Eine Fremdfirma habe bei Bauarbeiten ein Glasfaserhauptkabel durchtrennt, teilte RFT mit. Weitere gute Nachrichten gab es jedoch nicht: Die Reparatur des kaputten Kabels werde „bis in die späten Abendstunden dauern“, twitterte das Unternehmen und fügte hinzu: „Mit weiteren Einschränkungen ist bis Morgen zu rechnen“.

Erst im vergangen April mussten Tausende Menschen im Potsdamer Stadtteil Am Stern auf ein funktionierenden Internet-, Fernseh- und Telefonanschluss verzichten.

Der Kabelbetreiber RFT versorgt nach offiziellen Angaben mittlerweile mehr als 90.000 Unternehmen und Haushalte in Brandenburg mit Highspeed-Internet.

Von MAZonline