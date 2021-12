Potsdam

Auch der Dienstag beginnt in Potsdam frostig und mit glatten Straßen. „Aufgrund von Glatteis durch gefrierenden Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glätte gerechnet werden“, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Dienstagmorgen. Und weiter heißt es in der amtlichen Warnung: „Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!“.

Die Meteorologen rechnen mit Frost und glatten Straßen noch bis mindestens 10 Uhr.

Blitzeis und Unfälle zum Wochenbeginn

Bereits am gestrigen Montagvormittag hatte Blitzeis für gefährliche Situationen auf den Straßen und Gehwegen gesorgt. Das Blitzeis führte auch in Potsdams Krankenhäusern für ein ungewöhnlich hohes Patientenaufkommen. Allein im Josefs-Krankenhaus gingen 30 Prozent aller neu aufgenommenen Fälle auf Stürze und Ausrutscher in Folge der plötzlichen Glätte zurück, die Patienten hatten vor allem Knochenbrüche und Bänderrisse. Auf der A115 kam es kurz vor Potsdam zu einer Massenkarambolage zwischen Nuthetal und Saarmund – und auch der Verkehrsbetrieb Potsdam hatte Probleme bei den Bussen und Straßenbahnen gemeldet.

Von MAzonline