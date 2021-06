Potsdam/Fresdorf

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt ist er verschwunden, jetzt wird er Teil einer weltweiten Kunstaktion, die sich auch an zwei Standorten in Potsdam abspielen wird. Die Rede ist vom Fresdorfer See, der im August 2020 sein letztes Wasser verloren hat (MAZ berichtete) und dessen Schicksal nun Thema einer Tanzperformance ist, die sich Interessierte am 9. und 10. Juni an der Gerichtslaube im Park Babelsberg und am 11.Juni auf der Freundschaftsinsel jeweils um 20 Uhr ansehen können.

Das sinnliche Erlebnis, mit Wasser in Berührung zu kommen

Die zwölf Tänzerinnen und Tänzer, die sich in Potsdam fürs Wasser in Szene setzen, gehören zum Tanzlabor Tiefentanz, das an einer Performance mitwirkt, die sich Global Water Dances nennt. Diese Welttanzaktion findet seit 2011 alle zwei Jahre statt. Global geht es etwa um den Zugang zu sauberen Trinkwasser, der vielen Menschen immer noch versagt ist, um die Verschmutzung und Überfischung der Meere, aber auch um die Sinnlichkeit des Erlebnisses, wenn Menschen mit dem lebensspendenden Element in Berührung kommen.

In Potsdam bekommt Global Water Dances Lokalkolorit

In Potsdam bekommt Global Water Dances Lokalkolorit. Tanzend wird die Geschichte der Brandenburger Landschaft und des Fresdorfer Sees erzählt – vom Beginn, als Gletscher die Landschaft formten, bevor sie abschmolzen und eine Seenlandschaft hinterließen, bis zum vorläufigen Ende, als der See verschwand, der etwa 20 000 Jahre alt wurde und dessen letztes Wasser nach drei trockenen Sommern 2020 verdunstete.

Wie stellt man einen sterbenden See tanzend dar?

Wie aber stellt man einen sterbenden See tanzend dar? Bevor er sein Wasser verliert, werden die Tänzer eine wundervolle Unter-Wasser-Welt zeigen, weiß der Saarmunder Michael Steppat, der an der Choreografie mitwirkte und Teile der Musik komponierte. Die Musik für die Unter-Wasser-Welt stammt von der Berlinerin Nicola Grüning. Wenn diese Komposition, bei der sich Tänzer wie Fische und Pflanzen im Wasser bewegen, verklungen ist, beginnt das Drama.

Der Saarmunder Michael Steppat ist mit dabei bei der Tanzperformance Global Water Dances am 9. und 10. Juni im Park Babelsberg, wenn das Schicksal des verschwundenen Fresdorfer Sees tanzend erzählt wird Quelle: Jens Steglich

„Der Pegel des Sees sinkt und bringt Tiere und Pflanzen in Bedrängnis. Die Tänzerinnen und Tänzer haben plötzlich nach oben eine Begrenzung, die Arme kommen nur noch bis Kopfhöhe“, erzählt Steppat. Der Lebensraum schrumpft mit dem Absinken des Wassers weiter. Irgendwann tanzen sie in gebückter Haltung, später krabbeln sie nur noch, bevor die Tanzenden am Ende am Boden liegen.

Lesen Sie auch:

Das Tanzstück aber soll nicht hoffnungslos enden. Zum Finale gibt es einen Regentanz. Im Vorfeld sollten dafür die Akteure ihr intensivstes Regenerlebnis aufschreiben. Fragmente aus diesen Geschichten sind verarbeitet worden und werden während des Tanzes verlesen. Für Steppat ist die Botschaft, die ohne belehrenden Zeigefinger verbreitet wird: „Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, mit geeigneten Maßnahmen dem Klimawandel Paroli zu bieten.“ Kurzum: Die Welt ist noch nicht verloren, die meisten Brandenburger Seen auch nicht!

Von Jens Steglich