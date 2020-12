Kirche in Potsdam - Glockengeläut per Funksteuerung: In der Bornstedter Kirche wurde der Glockenstuhl ausgetauscht

Weil die alte Konstruktion aus Stahl die Statik des Bornstedter Campanile gefährdete, wurde ein neuer Glockenstuhl aus Holz eingebaut. Der verfügt außerdem über einen besonderen Motor.