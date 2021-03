Innenstadt

Der Nachbau des Glockenspiels der Garnisonkirche auf der Plantage ist zwar verstummt, bleibt vermutlich aber dauerhaft erhalten. Das von der Stadt beauftragte historische Gutachten über die umstrittenen Inschriften auf den Glocken und den Hintergrund der Aufstellung durch konservative Militärkreise in Iserlohn und Potsdam ist fertig.

Die Verwaltung resümiert, „dass das Potsdamer Glockenspiel ein bedeutsames und erhaltenswertes Objekt der Zeitgeschichte ist“. Der Autor des Gutachtens selbst schreibt: „Mit seinem Erhalt, verbunden mit einem Vermittlungsangebot zu seiner Geschichte, könnte es ein unbequemes obgleich unkonventionelles Wahrzeichen der Landeshauptstadt bleiben.“

„Ein spannendes Objekt, das viel über die Bundesrepublik erzählt“

Der 33-jährige Historiker Dominik Juhnke hat sich von September bis Januar im Auftrag der Stadt für das Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) mit der Aufgabe befasst. Ein 48-seitiges öffentliches Papier, sowie vier nicht-öffentliche Aktenordner mit Dokumenten, Interviews und einer Chronik sind das Ergebnis seiner Recherche. „Es ist ein spannendes Objekt, das viel über die Bundesrepublik der 80er Jahre und den Glauben an die Wiedervereinigung erzählt“, sagte Dominik Juhnke der MAZ.

Der Historiker Dominik Juhnke aus Berlin hat für das ZZF in Potsdam ein Gutachten über das Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche auf der Plantage erstellt. Quelle: privat

Die für viele Kritiker entscheidende Frage, inwiefern dort „untragbare“ Inschriften vorhanden sind, bleibt allerdings offen: „Ich möchte nicht in einem Ampel-Verfahren die Inschriften bewerten“, sagt er – zumal bei vielen Glocken unklar ist, wer dafür gespendet hat. „Das Glockenspiel muss außerdem in einen viel größeren Kontext eingeordnet werden als nur in die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel um Max Klaar“, sagt Dominik Juhnke.

Fehler in den Listen der Inschriften entdeckt

Er sprach mit zahlreichen Akteuren rund um die Aufstellung am 14. April 1991 in Potsdam. Vom rechten Ex-Offizier und Initiator Max Klaar bis zum damaligen Kulturstadtrat Wieland Eschenburg reichen seine Interviews und Korrespondenzen. Ebenso hörte er sich die Kritikerseite an. Er besuchte das frühere Kasernengelände in Iserlohn, wo das Glockenspiel schon vor der Wiedervereinigung aufgebaut worden war. Mit einem Hubwagen fuhr er im Oktober auf der Plantage zu den verstummten Glocken hinauf und dokumentierte alle Inschriften – und fand sogleich Fehler in den seit 30 Jahren kursierenden Inschriften-Listen.

„Gott schütze unser Bataillon“ – diese Glocke hängt gleich doppelt in Potsdam. Quelle: Dominik Juhnke

So hängen vier Glocken gar nicht in Potsdam, sondern weiterhin in Iserlohn. Etwa jene mit dem Namen des Flieger-Asses „Helbig“ aus dem Zweiten Weltkrieg. Dafür gibt es die Glocke „Gott beschütze unser Bataillon“ gleich zwei Mal. „Das geht auf ein Versehen bei der Überführung zurück, denke ich“. Eine weitere Erkenntnis: Manche umstrittene Inschrift, etwa die Erinnerung an das heute polnische „Westpreußen“, wurde 1991 gar nicht abgeschliffen. Stattdessen gab es Nachgüsse von Glocken – und die „Westpreußen“-Glocke hängt noch immer in Iserlohn.

Gutachten ist Grundlage für die Zukunft des Glockenspiels

Das Gutachten wird am Mittwoch im Hauptausschuss vorgestellt. Was genau als nächstes passieren wird, ist noch offen. „Der weitere Umgang mit dem Glockenspiel wird unter Einbindung der Weiterentwicklung der Plantage erfolgen“, schreibt die Verwaltung. So wird es beispielsweise im offenen Design-Thinking-Prozess mit dem Kreativhaus Rechenzentrum und der Stiftung Garnisonkirche eine Rolle spielen.

Aufstellung und Eröffnung des Glockenspiels der Garnisonkirche an der Plantage am 14. April 1991. Quelle: MAZ/Christel Köster

Nachdem Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Sommer 2019 vorerst die Abschaltung des Glockenspiels und seiner Melodien „Lobe den Herrn“ und „Üb’ immer Treu und Redlichkeit“ verfügt hatte, kamen sogleich Ideen auf. Die wichtigsten Vorschläge für den Umgang mit dem Glockenspiel dokumentiert Juhnke im Gutachten. Radikal sind die Grünen. Sie beantragten bereits die Einschmelzung der Glocken zugunsten des Kulturetats. Garnisonkirchen-Kritiker Philipp Oswalt, der die Debatte im Sommer mit einem Brief an den Bundespräsidenten zu den Inschriften 2019 neu entfacht hatte, schlägt eine Reihe von Gedenkveranstaltungen und einem „Wunschkonzert“ vor einer möglichen Entfernung des Glockenspiels vor.

Geschichtsparcours und Erläuterung der Inschriften

Weitere Vorschläge plädieren dagegen für den Erhalt des Objekts – bei zeitgleicher Erklärung seiner Bedeutung. Paul Nolte vom wissenschaftlichen Beirat der Garnisonkirche schlägt einen Geschichtsparcours auf der Plantage vor, in dem die problematischen Inschriften erläutert und die Debatten um das Werk nachgezeichnet werden. Die Initiative Mitteschön sieht darin ein Zeitzeugnis der Wiedervereinigung aus westdeutscher Sicht.

Eine These von Dominik Juhnke lautet, dass Potsdam 1991 einerseits argwöhnisch gegenüber dem Geschenk aus Iserlohn war. „Die städtische Identitätssuche, das Bekenntnis zur historischen Rekonstruktion der Potsdamer Mitte, sowie ein gewisser Geltungsdrang führten dazu, dass man dem Glockenspielnachbau und seinen Stiftern eine Bühne zur Einweihung bot“, schreibt er.

So sieht das Glockenspiel auf der Plantage heute aus. Quelle: Jan Russezki

Weitere Recherchen notwendig

Was folgt für ihn heute daraus? „Die Stadt sollte ein Interesse daran haben, zu wissen, wer da im öffentlichen Raum geehrt wird“, sagt er der MAZ. Denn abgeschlossen ist die Recherche eigentlich noch nicht. Auf den Glocken und der Stiftertafel am Fuß des Gerüsts stehen zahlreiche Namen von Spendern und Verbänden. „Man sollte herausfinden, wer das im Einzelnen ist. Aber das ist sehr schwer. Wer hat sich als Kameradschaft oder als Ehemaligenverband der Wehrmacht getroffen? Wer lebt noch und sind die noch erreichbar? Diese Arbeit hab ich nur punktuell machen können.“

Von Peter Degener