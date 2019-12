Trinken für den guten Zweck: Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Geschäftsmann Dietmar Teickner an der MAZ-Spendenaktion Sterntaler. Eine stolze Summe hat er schon gesammelt, aber das Spendenschwein soll noch kräftig weitergefüttert werden. Am 19. Dezember plant der Glühweinstand-Betreiber die nächste große Sammel-Sause.