Glückliche Potsdamer: Rosemarie und Franz Peter Klee feiern Diamantene Hochzeit

Am Donnerstag feierten Rosemarie (82) und Peter Klee (81) Diamantene Hochzeit. Die beiden wurden in Potsdam geboren, lernten sich dort in ihrer Kindheit kennen, sie wohnten nebeneinander, verliebten sich. Vor 60 Jahren gab sich das Paar in der Potsdamer Garnisonkirche das Ja-Wort. Anlässlich ihres Jubiläums wurden Rosemarie und Peter von ihrer Familie bei Kaffee und Kuchen überrascht. Von Anfang an habe die Ehe der Potsdamer unter einem guten Stern gestanden, die Geschichte ihrer Hochzeitsreise erzählen sie noch heute gern.

Schutzengel in der Ehe

„Die Ehe hatte von Anfang an einen Schutzengel“, sagen Rosemarie und Peter, „auf unserer Hinfahrt zur Reise an die Ostsee verpassten wir damals den Zug, der später verunglückte.“ Die Straßen seien wegen der Friedensfahrt gesperrt gewesen, Rosemarie und Peter hatten Glück.

Heute wohnen die Eheleute in Babelsberg, sie fühlen sich wohl in ihrer Heimat. Ihr Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe? Vertrauen, Freiraum und gemeinsame Entscheidungen. „Außerdem muss man auch mal Verzeihen können und darf nicht sofort aufgeben“, sagt Rosemarie Klee .

Von Mirja Gottschalkson