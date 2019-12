Seit 71 Jahren feiert dieses Ehepaar zusammen Weihnachten

Potsdam

„Eine Verlobung unterm Tannenbaum – das ist ein kurzer Traum“. Als Marga und Hans Gutsche sich an Weihnachten 1948 verlobten, glaubten ihre Bekannten nicht an eine Zukunft des Paares. Doch sie sollten eines Besseren belehrt werden. Seit über 70 Jahren sind Marga und Hans Gutsche nun unzertrennlich, in diesem Jahr feierten sie ihre Gnadenhochzeit.

„Das Schicksal wollte, dass sie nicht Recht behalten“, sagt Hans Gutscher. Dabei war es keine leichte Zeit, als die beiden zusammenfanden. Hans Gutsche wurde 1944 eingezogen. „Ich hatte das große Glück, nicht gleich an die Front zu müssen“, erinnert sich der 93-Jährige. Stattdessen wurde er nach Dänemark geschickt, an die „Schlagsahnefront“, wie er es heute nennt.

Im Havelland traf er sie wieder – und auch auf seine große Liebe

Von schweren Kämpfen verschont, geriet er zum Kriegsende in britische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung wollte er zurückkehren – doch sein Heimatsort „ Unruhstadt“, hieß mittlerweile „ Kargowa“. Seine Eltern hatten den Ort östlich der Oder verlassen müssen und waren nach Premnitz gekommen. Im Havelland traf er sie wieder – und auch auf seine große Liebe.

Marga Gutsche, geborene Dinse, musste schon früh Verantwortung übernehmen. Der Vater verunglückte 1944 bei einem Arbeitsunfall tödlich. Die 19-jährige Tochter übernahm von da an die Büroarbeit des Premnitzer Malerbetriebs.

„Das war wunderschön“

Keine einfachen Bedingungen für die jungen Menschen. Was ihnen blieb, war das Tanzen. Und das taten sie. „Ich habe meine Frau auf dem Tanzboden kennengelernt“, blickt Hans Gutsche zurück. Das war 1946. Der erste gemeinsame Tanz sollte nicht der Letzte sein. „Wir waren jedes Wochenende tanzen. Bis zum nächsten Morgen. Das war wunderschön“, erinnert sich Marga Gutsche.

Von ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz Havelpalais haben die beiden einen schönen Blick auf die Havel. Erst in diesem Jahr sind sie dort eingezogen, zuvor lebten sie 57 Jahre in der Waldstadt. „Es tut immer noch weh, dass wir weggezogen sind“, erzählt Hans Gutsche. Aber die beginnende Altersdemenz von Marga legte den Schritt nahe. „Und ich kann auch keine Bäume mehr ausreißen“, erklärt Hans Gutsche.

Im Jahr 1955 folgte sie ihm nach Potsdam

Die beiden näherten sich an und verlobten sich schließlich an Weihnachten 1948. Die Hochzeit folgte am 28. Oktober 1949. Vier Jahre später ging Hans Gutsche nach Potsdam und fing dort als Hauptbuchhalter bei der Handelsorganisation (HO) Potsdam an. Dabei sollte er es nicht belassen, er wurde Direktor des Rechenbetriebs Binnenhandel, dann sogar Betriebsdirektor im Datenverarbeitungszentrum, bevor er ins neu gegründete „Organisations- und Abrechnungszentrum des Handels“ wechselte und dort 15 Jahre lang als Direktor tätig war. 1955 folgte Marga ihm nach Potsdam.

Mittlerweile war Sohn Joachim geboren worden, die kleine Familie zog in die Gontardstraße. 1960 kam Sohn Michael. Die Familie wuchs und richtete sich in Potsdam ein. 1962 folgte der Umzug in die Friedrich-Wolf-Straße. In dieser Zeit absolvierte Hans ein Fernstudium an der Hochschule für Binnenhandel, Marga kümmerte sich um die Familie. „Das rechne ich ihr bis heute hoch an. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das schätze“, erklärt Hans Gutsche.

71 gemeinsame Weihnachten

Sich gegenseitig schätzen – das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Wir hatten auch Meinungsverschiedenheiten, aber nie hat uns etwas entzweit“, so Hans Gutsche. Und noch etwas habe sie immer vereint: „Wir hatten gleiche Berufe, da konnte man sich gegenseitig verstehen“. Und gearbeitet, das haben die beiden wahrlich viel.

Marga Gutsche war ebenfalls in verschiedenen Bau- und Handelsbetrieben tätig. Etwa 30 Jahre lang war sie Lohnbuchhalterin im Bau- und Montagekombinat Ost. Im Abendstudium absolvierte die 94-Jährige außerdem eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Doch auch nach der Rente ging es weiter. Das arbeitstüchtige Paar arbeitete ab 1993 noch gut 20 Jahre im Baubetrieb des Sohnes. In ihrer Freizeit reisten sie, nach Italien und Fuerteventura, lernten Europa kennen.

Und dann war da der kleine Garten, der ihnen immer viel Freude bereitete. Den mussten sie vor wenigen Jahren aufgeben. Jetzt bleibt den beiden der traumhafte Havel-Blick. „Wir sind alles in allem zufrieden“, erklärt Marga Gutsche. Was sie an Weihnachten tun? „Wir werden hier zusammen sein“, erzählt Hans Gutsche. Bereits zum 71. Mal.

Von Johanna Apel