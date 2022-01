Babelsberg

Der Quarantäne-Frust an der Goetheschule in Babelsberg hat ein Ende: Wie die Elternsprecherin der Klasse 1a, Jana Peter, berichtet, dürfen die Schülerinnen und Schüler, die in der vergangenen Woche wegen positiver Coronafälle in die 14-tägige Quarantäne geschickt wurden, nun doch schon früher zurück in den Unterricht. „Am Mittwoch haben wir die Nachricht erhalten, dass die Quarantäne für unsere Kinder mit sofortiger Wirkung beendet ist. Und auch die Kinder aus den anderen Klassen können meines Wissens nach früher zurück“, sagt sie. Für die Kinder der Klasse 1a bedeutet das: Sie dürfen bereits am Mittwoch – anstatt wie zunächst angeordnet erst am Montag – wieder in die Schule.

Eltern der Goetheschule haben Widerspruch eingelegt

Woher der Sinneswandel? „Das ist uns im Detail nicht mitgeteilt worden“, berichtet Jana Peter, „der Herr aus der Stadtverwaltung hat mir am Telefon lediglich gesagt, man habe aus Menschlichkeit so entschieden“. Der Großteil der Eltern aus ihrer Klasse habe allerdings auch Widerspruch gegen den „Absonderungsbescheid“ des Potsdamer Gesundheitsamtes eingelegt. Eine offizielle Begründung der Stadt zur Entscheidung war auf MAZ-Anfrage bis Redaktionsschluss nicht zu bekommen.

Wie berichtet, hatte das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche nach positiven Corona-Fällen an der Goetheschule eine 14-tägige Quarantäne für ganze und Teile mehrerer Klassen erlassen. Nach den neuen Quarantäne-Regeln allerdings, die noch am selben Abend von der Stadt kommuniziert wurden, entfällt die Quarantäne für Kontaktpersonen in Schulen, sie müssen sich lediglich fünf Tage lang täglich testen. Die Eltern forderten eine rückwirkende Aufhebung der Quarantäne, das Gesundheitsamt lehnte ab – zur Empörung vieler Betroffener, die sich mit ihren Frust nicht nur Stadt und Land wendeten, sondern auch an die Öffentlichkeit.

Die Infektionszahlen an Schulen und Kitas in Potsdam bleiben unterdessen hoch. Infiziert sind aktuell (Stand Dienstagabend) nach Angaben der Stadt 241 Kinder an Grundschulen, 119 Kita-Kinder, 46 Jugendliche an Gymnasien, 33 an Gesamtschulen und 30 an Berufsschulen. Als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden sich derzeit noch 1365 Schülerinnen und Schüler sowie drei Mitarbeitende.

Von Anna Sprockhoff