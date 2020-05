Friederich bekommt Konkurrent um CDU-Kreisvorsitz

Potsdam

Der Bundeswehroffizier Oliver Nill will CDU-Kreischef in Potsdam werden. Das hat er auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Damit tritt er in Konkurrenz zum amtierenden Kreis- und auch Fraktionsvorsitzenden Götz Friederich. Er selbst sagt trotzdem: „Ich bewerbe mich um das Amt und nicht gegen den Inhaber.“

Luftwaffen-Offizier aus Bornstedt mit konservativem Wertebild

Der 38-Jährige Nill ist seit Februar der Vorsitzende des neu geschaffenen CDU-Stadtbezirks Potsdam Nord-West, der von Bornim und Bornstedt bis nach Uetz-Paaren reicht. Nill selbst lebt mit seiner Familie in Bornstedt und arbeitet beim Kommando der Luftwaffe in Gatow. „Ich bin Soldat und orientiere mich an konservativen Wertmaßstäben,“ sagte er der MAZ über sich selbst. Anders als Friederich sei er „eine andere Generation, ein anderer Entwurf“.

Götz Friederich hatte in der Vergangenheit immer klar gemacht, dass er den Kreisverband weiter führen will. Zuletzt hatte er sich in einer Videobotschaft an die Potsdamer CDU-Mitglieder gewandt. „Wir sind Oppositionsführer. Ich als Ihr Kreisvorsitzender werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir mit dem besten Kandidaten in den Bundestagswahlkampf gehen“, sagte er dort. Tatsächlich steht vor einer Vorstands Wahl des Kreisverbands als erstes die Frage an, wer im Potsdamer Wahlkreis 61 für die CDU zur Bundestagswahl 2021 nominiert wird.

Für Juni geplanter Parteitag kann nicht stattfinden

Ein für Juni geplanter Parteitag kann jedoch wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Das Bundeswahlgesetz schreibt jedoch Präsenzveranstaltungen für die Nominierung der Kandidaten vor. Friederich hält einen Parteitag das aufgrund der Corona-Auflagen für Veranstaltungen gerade für problematisch. „Wenn die Rahmenbedingungen gewährleistet sind, werden die Mitglieder eine Entscheidung treffen“, sagt er.

Nill steht mit seinem konservativen Weltbild auch Saskia Ludwig näher. Die CDU-Landtagsabgeordnete hat angekündigt, dass sie für die CDU den Potsdamer Wahlkreis vertreten will. Gegenkandidaten sind noch nicht bekannt. Friederich gehört zum liberaleren Flügel der Union, der gegen Ludwig steht. Nill sagt zu seiner Kandidatur um den Kreisvorsitz: „Es gibt keinen Bezug zur Bundestagswahl.“ Der Kreisvorstand muss ebenso wie die Bundestagsnominierung noch in diesem Jahr erfolgen.

