Auf der Einheitsexpo war er ein Hingucker und die Potsdamer CDU hätte ihn gerne länger in Potsdam behalten. Doch die Skulptur „Quo Vadis“ des tschechischen Künstlers David Cerny wird wohl nicht dauerhaft in der Stadt zu sehen sein. Der entsprechende Antrag der CDU Fraktion wurde am Donnerstagabend im Kulturausschuss ohne lange Diskussion mehrheitlich abgelehnt.

Wie Anna Lüdcke (CDU) noch einmal erläuterte, forderte die Fraktion Verhandlungen aufzunehmen und zu prüfen, ob die Möglichkeit des Ankaufs, einer Dauerleihgabe oder Formen der Spendenfinanzierung bestünden. Ziel war es gewesen, die Skulptur dauerhaft für den öffentlichen Raum nach Potsdam zu holen.

Kaufpreis zu hoch, kein Bezug zu Potsdam

Rainer Dallwig (CDU) räumte zwar ein, dass der Kaufpreis tatsächlich sehr hoch sei – eine Summe wolle öffentlich nicht genannt werden – aber die Skulptur würde Potsdam adeln. Sie könne eine Brücke zwischen dem Beginn der Wiedevereinigung und der heutigen Stadtgesellschaft Potsdams darstellen. Potsdams Kulturbeigeordnete Noosha Aubel sagte jedoch, dass sie die direkte Verbindung zu der Stadt Potsdam nicht sehe und auch der Kaufpreis zu hoch sei.

Die Skulptur „Quo Vadis“ stand seit der Einheitsexpo im September auf dem Steubenplatz. Wie berichtet hatte der Eigentümer, die Berliner Firma Kauri Cab Management, das Kunstwerk nach dem Ende der Sondergenehmigung für die Aufstellung wieder nach Berlin gebracht, wo es vorerst eingelagert wurde. Es handelt sich um eine Kopie jener Fassung, die im Garten der Deutschen Botschaft in Prag steht. Urheber ist der tschechische Künstler David Cerný.

