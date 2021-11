Golmer Pflanzenphysiologen werden weltweit zitiert.

Potsdam

Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPI-MP) in Golm gehören zu den meistzitierten Forschenden weltweit. Das teilte das Institut am Donnerstag mit. Auf der vielbeachtete „Highly Cited“ Ranking der online-Plattform „Web of Science“ der amerikanischen Firma Clarivate Analytics tauchen auch die Namen von Ralph Bock, dem Direktor der Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie, Mark Stitt, dem ehemaligen Chef der Abteilung Metabolische Netzwerke, John Lunn, einem Mitarbeiter von Mark Stitt, und Alisdair Fernie, dem Leiter der Arbeitsgruppe Zentraler Metabolismus, auf. Damit gehören diese Max-Planck-Wissenschaftlern zu dem einem Prozent aller Forscher weltweit, die am häufigsten zitiert werden.

Aufgeführt in der diesjährigen Liste sind insgesamt 6.600 Forscher aus 21 verschiedenen Forschungsfeldern und 70 Ländern, wovon 331 Forscher Deutschland zugerechnet werden. Damit liegt Deutschland hinter den USA, China, Großbritannien und Australien auf dem 5. Platz im Ranking. Beim Vergleich von Forschungseinrichtungen, die die meist zitierten Wissenschaftler stellen, belegt die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit 70 meistzitierten Wissenschaftlern weltweit Rang 5. „Wir sind stolz und freuen uns sehr über die Würdigung unserer Forschung, die bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen weltweit hohe Anerkennung findet“, sagte Direktor Ralph Bock nach Bekanntwerden der Ergebnisse.

Von Rüdiger Braun