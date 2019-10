Gottesdienst für verstorbene Rumänin

Innenstadt

Nach dem tödlichen Unglück auf einem Karussell des „Potsdamer Oktoberfestes“ prüft die Staatsanwaltschaft mögliche Fehler bei der Bedienung des Fahrgeschäftes. Es werde gegen eine Mitarbeiterin ermittelt, die das Schaltpult bedient habe, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Am Sonntag war eine 29 Jahre alte rumänische Beschäftigte des Fahrgeschäfts namens „Playball“ mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie stand auf einer Plattform mit Gondeln, die sich drehte. Der genaue Ablauf des Vorfalls sei noch unklar, sagte die Sprecherin. Das Fahrgeschäft bleibe weiter geschlossen. Die Ermittler hatten zunächst ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde laut Polizei hinzugezogen.

Am Dienstag rückte der TÜV an, um das Fahrgeschäft zu untersuchen, das dafür komplett mit Sichtschutzzäunen umgeben wurde. Auf das Ergebnis warten der Schaustellerverband und der Betreiber des Unglücks-Karussells noch. „Die Betreiber sind zwar völlig am Boden, aber sie müssen auch weitermachen“, sagt der Verbandsvorsitzende Thomas Müller: „Wir alle müssen weitermachen. Wir alle sind geschockt. Keiner mag über diese Sache reden.“ Man brauche eine Auswertung des Vorfalls, um Veränderungen im Betrieb zu organisieren.

Um 13.30 Uhr am Dienstagmittag versammelten sich rund 30 Schausteller und ihre Angestellten zu einem Gedenkgottesdienst. Der hätte eigentlich am havarierten Fahrgeschäft stattfinden sollen, wurde des anhaltenden Regens wegen aber unter das Dach des Auto-Scooters verlegt. Dort sprachen ein Schausteller-Seelsorger aus Thüringen und der Verbandsvorsitzende Müller zu den etwa 80 Teilnehmern. Auch Oberbürgermeister Mike Schubert war gekommen.

„So ein Fahrgeschäft oder Stand ist ein Familienbetrieb“, sagte Müller der MAZ: „Wir leben auf engstem Raum miteinander. Die Angestellten werden wie Familienangehörige behandelt; alle sitzen an einem Tisch. Alle leiden.“

Seit Montagnachmittag ist das Fest wieder geöffnet. Das Oktoberfest hatte am Freitag begonnen, es soll bis zum kommenden Samstag dauern. Das eigentliche Oktoberfest im großen Zeltkomplex hinter dem Jahrmarkt ist eine gesonderte Veranstaltung.

Von Rainer Schüler