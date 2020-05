Gottesdienste nur mit Anmeldung: Kirchen öffnen unter Auflagen

Potsdam

Zum ersten Mal nach den coronabedingten Schließungen öffnen Potsdamer Gotteshäuser dieses Wochenende ihre Türen für Besucher. In zahlreichen evangelischen und katholischen Kirchen finden nach Wochen der Stille wieder Gottesdienste mit Besuchern statt – allerdings unter strengen Hygiene-Auflagen, die die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo) und das Erzbistum Berlin in ihren Schutzkonzepten festgelegt haben.

Die erste große Änderung: Wer am Sonnabend oder Sonntag in die Kirche gehen möchte, muss sich vorher unbedingt anmelden. Zum einen werden immer nur maximal 50 Besucher eingelassen, zum anderen muss genau dokumentiert werden, wer sich in der Kirche aufgehalten hat.

Anzeige

Kein Gesang, kein Friedensgruß

Weiterhin gelten eine Mund-Nasen-Schutzpflicht, ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu jeder Zeit und ein absolutes Einlassverbot für Menschen mit Erkältungssymptomen. Gemeinsam singen und Friedensgrüße per Handschlag sind verboten. „Das ist für uns alle neu“, sagt Angelika Zädow, die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Potsdam.

Weitere MAZ+ Artikel

Vor allem der Verzicht auf Gesang sei eine Herausforderung. „Vielleicht gewinnen wir daraus aber auch noch andere Elemente, die wir bisher nicht kannten“, sagt sie. „Schnipsen, summen, tanzen – es gibt kreative Möglichkeiten, um den Gottesdienst anders zu gestalten.“ Vielleicht könne man sich andere Kulturen zum Vorbild nehmen.

Maximal 50 Besucher pro Gottesdienst

Weil die größeren Kirchen nur 50 Besucher gleichzeitig empfangen dürfen, bieten viele von ihnen – wie zum Beispiel die Propsteikirche St. Peter und Pau l – mehrere Gottesdienste am selben Tag an, damit niemand ausgeschlossen wird. Am Sonnabend finden in der katholischen Kirche am Bassinplatz zwei Messen um 17 und 18 Uhr statt, am Sonntag stehen gleich vier Gottesdienste auf dem Programm. Die kostenlosen Eintrittskarten gibt es vorab in digitaler Form oder telefonisch im Pfarrbüro.

In der Nagelkreuzkapelle an der Garnisonkirche findet am Sonnabend um 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst anlässlich des 75. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Den ersten Gottesdienst mit Besuchern gestaltet Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst, die musikalische Begleitung kommt von der Pianistin Marina Philippova. „ich freue mich schon sehr, aber ich bin nicht ohne Sorge“, sagt die Pfarrerin. „Wir müssen vorsichtig sein.“

Die Nikolaikirche veranstaltet am Sonnabend jeweils um 18 und 19 Uhr einen musikalischen Abendgottesdienst unter dem Motto „Klanggebet“ mit A-capella-Gesang und Orgelmusik. Das Programm ist auf eine halbe Stunde beschränkt, damit die Besucher nicht allzu lange durch ihre Masken atmen müssen. In der Martin-Luther-Kapelle am Rand der Gartenstadtsiedlung finden am Sonntag um 9.30 und 10 Uhr Kurzandachten statt.

Weitere Gottesdienste im Umland:

In der Beelitzer Dorfkirche Elsholz findet am Sonntag um 9.15 Uhr erstmals wieder ein Gottesdienst mit Besuchern statt.

mit Besuchern statt. In der katholischen Kirche Maria Meeresstern in Werder stehen am Sonntag zwei Messen um 9 und 11.30 Uhr auf dem Programm.

Maria Meeresstern in Werder stehen am Sonntag zwei um 9 und 11.30 Uhr auf dem Programm. Zum Gottesdienst in der Dorfkirche Geltow in Schwielowsee laden die Pfarrer Tobias Ziemann und Tobias Scheetz am Sonntag um 14 Uhr.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Hannah Rüdiger