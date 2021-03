Potsdam

Auch nach dem – zumindest vorübergehenden – Ende des Potsdamer Schnelltest-Programms wollen die meisten Testzentren weiterarbeiten. Am Sonntag war das zunächst auf zwei Wochen angelegte Projekt ausgelaufen, bei dem sich alle Bürger der Stadt zweimal wöchentlich gratis auf den Erreger Sars-CoV-2 testen lassen konnten. Nun greift die Teststrategie des Bundes – wenn auch mit einigen Fragezeichen für die Teststellen. Zudem deutet sich an, dass kurzfristig auch die Landeshauptstadt wieder die Finanzierung von Tests übernehmen will.

Stadt kritisiert Bundes-Pläne

In einem Entwurf des städtischen Konzepts „Öffnen aber sicher“, welcher der MAZ vorliegt, positioniert sich die Stadtverwaltung und kündigt eine eigene Teststrategie an: „Schwachstelle der aktuellen Testverordnung ist, dass sie nur einen Test pro Woche vorsieht. Wissenschaftlich basierte Ansätze gehen davon aus, dass insbesondere bei hohen Inzidenzen und dynamischen Entwicklungen das so genannte Public Health Screening mindestens zweimal in der Woche erfolgen sollte“, heißt es im Konzept. Das Ziel, dass die Stadt mit ihren zwei Gratis-Tests in der Woche hatte, werde mit der nun geltenden bundesweiten Strategie nicht erreicht.

Denn zwei Tests seien wegen des geringeren zeitlichen Abstands zwischen den Untersuchungen besser geeignet, frühzeitig eine Infektion zu erkennen. Außerdem soll das Öffnen von Handel und Gastronomie abhängig von aktuellen, negativen Tests sein – so dass der Argumentation der Stadt folgend die Reduzierung der Testmöglichkeiten letztlich den ohnehin leidenden Branchen einen weiteren Tiefschlag verpassen würde. Deshalb will Potsdam für seine Bürger weiterhin aus eigenen Mitteln einen zweiten Abstrich in der Woche bezahlen. „Ziel ist es, eine Brückenlösung zu schaffen, die erneute Einschränkung überflüssig macht, bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.“ Am Mittwoch will der Verwaltungsstab abschließend über die Tests beraten.

Abrechnung ist nicht geklärt, aber viele Apotheken testen weiter

Bis diese neuen kommunalen Tests zur Verfügung stehen, darf sich jeder Deutschen einem Antigentest in der Woche unterziehen. Die meisten der bereits eingearbeiteten Schnelltestzentren wollen an diesem Programm teilnehmen, wie eine MAZ-Umfrage ergibt. „Wir machen weiter“, sagt Ralf Alhorn, der die gleichnamigen Apotheken betreibt und gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe auch die Testzentren in Drewitz, am Stern und am Schlaatz betreut. Dabei ist die Abrechnung der Bundes-Test bislang nicht geklärt, kein Apotheker weiß, wann er wie für die Abstriche bezahlt wird – und welche Daten er dafür angeben muss. „Das Risiko liegt letztlich derzeit bei uns, aber wir vertrauen darauf, dass die Politik zu ihrem Wort steht“, sagt Ralf Alhorn.

Lesen Sie auch:

Inzidenz bei 66: Der Potsdamer Corona-Ticker

Hunderte Potsdamer strömen in die Schnelltest-Zentren

Potsdam findet unentdeckte Infektionen durch Gratis-Schnelltests

Die Unklarheiten in der Finanzierung machen den anderen bisherigen Vertragspartnern der Stadt Potsdam ähnlich zu schaffen. Anders als bislang müssen die Tests aus dem Bundesprogramm über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden. Diese hat noch bis Sonntag Zeit, die genauen Modalitäten bekanntzugeben. Ralf Alhorn ärgert das. „Auf der einen Seite heißt es, es gebe eine groß angelegte Teststrategie, auf der anderen Seite erfahren aber diejenigen, die da mitmachen, gar nichts“, sagt der Apotheker.

„Wir haben gesehen, dass es etwas bringt“

Auch Nils Heiliger und seine Frau Antje Baumgardt haben ihre Apotheke „Schwarzer Bär“ in der Dortustraße bei der Kassenärztlichen Vereinigung als Testzentrum angemeldet. „Wir haben noch keine Bestätigung bekommen, aber wir testen dennoch weiter“, sagt Nils Heiliger. „Schließlich haben wir in den vergangenen zwei Wochen gesehen, dass es etwas bringt.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ribbeck-Apotheke in Bornim und die Birnbaum-Apotheke in Bornstedt wollen ebenfalls weiter testen. Chefin Bettina Zurek sagt: „Wir sehen keinen Grund, warum man uns das testen künftig verweigern sollte, deshalb machen wir so weiter wie bisher.“ Um die 100 Tests pro Tag wurden bislang in ihren beiden Apotheken durchgeführt, Bettina Zurek hat such ein Online-Portal zur Anmeldung zwischengeschaltet, um eine noch bessere Organisation sicherzustellen.

Einige Apotheker wollen abwarten

Ein solches Portal will Inken Jung in der Humboldt-Apotheke in der Teltower Vorstadt ebenfalls nutzen – aber erst, wenn die Finanzierung des Bundesprogramms sichergestellt ist. „Im Moment testen wir nicht, aber wir werden mit der Humboldt-Apotheke auf jeden Fall wieder an den Start gehen“, sagt Inken Jung. Die ebenfalls von ihr betriebene Heinrich-Mann-Apotheke hingegen steigt nach bisherigem Stand aus dem Testprogramm aus.

Verunsichert zeigen sich auch die Chefs der Apotheke im Markt-Center und der Tulpen-Apotheke – derzeit werde in beiden Häusern nicht getestet, heißt es auf Anfrage. Man wolle abwarten.

Testen auf eigenes finanzielles Risiko

Einen anderen Weg geht das Rat&Tat-Zentrum in der Jägerallee. „Testen ist total wichtig“, sagt dessen Leiter Jirka Witschak, „wir haben im Potsdamer Programm wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber jetzt ist die Organisation durch den Bund eine Katastrophe.“ Es sei ein Irrsinn, so Witschak, dass Laientests im Supermarkt verkauft würden, aber zugleich etablierte Hilfezentren oder Apotheken Steine in den Weg gelegt bekämen und nicht wüssten, wie ihre Tests abgerechnet würden. „Wir warten jetzt auf die Beauftragung durch die Stadt und dann durch den Kassenärztlichen Verband. Bis dahin bieten wir die Covid-Tests für 21 Euro immer wochentags bis 18 Uhr an.“

Unzufrieden mit der Abwicklung ist auch Florian Kosak vom Unicorn-Workspace. Eigentlich ein Co Working-Space, an dem Arbeitsplätze gemietet werden können, hat sich Unicorn schon früh als Testzentrum aufgestellt, zunächst PCR- und Selbstzahler-Antigen-Tests angeboten und dann mit der Stadt zusammengearbeitet. „Wir haben uns entschieden, ab sofort auch alle Brandenburger kostenfrei zu testen. Dies machen wir vorerst auf eigenes Risiko, da wir noch nicht wissen ob wir das abgerechnet bekommen“, sagt Florian Kosak. Dabei will er auf die gemachten Erfahrungen zurückgreifen: „Wir benutzen einfach die selben Listen, denn was für Potsdam funktioniert, sollte auch für Brandenburg funktionieren.“

Von Saskia Kirf