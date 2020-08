Potsdam

Tagesmütter, Lehrerinnen und Erzieher, Schulhausmeister, Hort-Mitarbeiter – sie alle haben seit Montag das Recht auf bis zu sechs Tests auf den Erreger Sars-CoV-2. Damit tritt die im Juli angekündigte Teststrategie des Landes für Kitas und Schulen in Kraft. Für die Angestellten der 34 Grundschulen, 25 weiterführenden Schulen und mehr als 120 Kindertagesstätten in Potsdam sollen die Tests mehr Sicherheit bringen. Die Kosten von rund 78 Euro pro Test übernimmt der Steuerzahler, dafür hat das Land Brandenburg 14,3 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm bereitgestellt.

Einfach so zum Arzt gehen können die Betroffenen aber nicht, wie Gabriel Hesse, Sprecher von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), erklärt. „Erforderlich für die Testungen und die Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) ist, dass die in den Kindertagestätten tätigen Personen von den Kita-Trägern einen Berechtigungsschein erhalten, den sie bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt vorlegen.“ Dafür sollen die Kitaleitungen die im Internet verfügbaren Vordrucke der Berechtigungsscheine an den berechtigten Personenkreis ausgeben. „Dazu versenden wir auch noch einmal ein Informationsschreiben mit den Details zum Verfahren an alle Träger von Kindertagesstätten“, so Hesse.

Das gleiche gilt an Schulen, auch hier erhalten Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige Personal im neuen Schuljahr, das in einer Woche beginnt, die Berechtigungsscheine. Damit können sich die Mitarbeiter bis Ende November im Abstand von jeweils zwei Wochen testen lassen, insgesamt also bis zu sechs Mal. Für Kita-Kinder und Schüler hingegen ist keine Reihentestung vorgesehen. Vielmehr sollen stichprobenartig ein Prozent der Kinder und Jugendlichen getestet werden. Diese Abstriche sind für den August vorgesehen, die genaue Durchführung – wie die Kinder ausgewählt werden, welches Mitspracherecht die Eltern haben und inwiefern eine solche Auswahl dann verpflichtend sein kann – ist aber noch nicht geklärt. „Das genaue Verfahren dazu wird gegenwärtig noch abgestimmt“, sagt Gabriel Hesse.

