Babelsberg/Groß Glienicke

Die Landeshauptstadt Potsdam hat ihre Kampfkasse für eine langfristige Komplett-Öffnung der Uferwege am Griebnitz- und am Groß Glienicker See auf Null gesetzt. Im aktuellen Haushaltsentwurf findet sich für beide Projekte unter den Positionen „Grunderwerb/Entschädigung“ sowie „Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichmaßnahmen“ für die Jahre 2022 bis 2025 kein Geld.

Streit um ehemalige Kolonnenwege

Eingeplant sind lediglich Mittel für Rechtsberatung und Verfahrenskosten. Beim Griebnitzsee sind es 200.000 Euro für 2022, beim Groß Glienicker See 200.000 Euro für 2022, 100.000 Euro für 2023 und 50.000 Euro für 2024.

An beiden Seen wird um die langfristige Komplettöffnung von Uferstreifen auf früheren Kolonnenwegen der DDR-Grenztruppen gestritten, die nach dem Mauerfall 1989 zunächst durchgängig für die Öffentlichkeit zugänglich waren, später aber an vielen Stellen von Privat-Anrainern abgesperrt wurden.

Griebnitzsee weiter ohne Bebauungsplan

Die umstrittenen Uferpartien sind jeweils etwa 2,8 Kilometer lang. Während die Stadt am Groß Glienicker See auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan setzen kann, wurde ein vergleichbares Planwerk für den Griebnitzsee bereits zweimal von Anrainern per Normenkontrollklage zu Fall gebracht.

Im Sommer 2021 hatten die Stadtverordneten für den Griebnitzsee die Aufstellung eines dritten Bebauungsplans beschlossen; das Verfahren wird sich nach Rathausangaben über Jahre hinziehen. Am Groß Glienicker sind noch immer knapp 20 Enteignungsverfahren anhängig.

Schwimmstege gegen Ufersperren

Im Dezember 2021 hatten die Stadtverordneten auf Antrag des Ortsbeirates Groß Glienicke die Absicht bekräftigt, den dortigen Uferweg „wieder für die Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen“. Teil des Beschlusses ist die Prüfung, ob gesperrte Uferabschnitte auf der Wasserseite mit temporären Schwimmstegen umgangen werden können.

Von Volker Oelschläger