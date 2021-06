Stahnsdorf

Worauf ist in Trockenzeiten zu achten? Wie verhindere ich durch mein alltägliches Verhalten, unabsichtlich ein Feuer auszulösen? Mit welchen Einsätzen rechnet die Feuerwehr dieses Jahr noch in der Region und könnten Kampfmittel alles noch gefährlicher machen? Wir haben Fragen und Antworten, wobei uns Steffi Pietzner, Stahnsdorfs Gemeindewehrführerin, fachlich zur Seite stand.

Ab wann werden Hitze und Trockenheit gefährlich?

Normalerweise orientieren sich die Empfehlungen an der Waldbrandstufe. Gefahrenstufe 4 sei brenzlig, so Pitezner, Stufe 5 „eine große Katastrophe“. Doch bei der Berechnung würden viele Faktoren einbezogen und so komme es, dass auch ohne großen Regen von 5 auf 4 verringert würde, die Brandgefahr aber eigentlich unverändert groß sei. Gefährlich sei es eigentlich immer, „wenn es lange nicht geregnet hat.“

Warum ist es wichtig, keinen Müll liegen zu lassen, um Brände zu verhindern?

Glasreste können zum Beispiel wie Lupen wirken, Licht bündeln und so das trockene Gras darunter entzünden. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen wirken wie Lunten.

Was soll in Wäldern berücksichtigt werden?

Wälder sollen möglichst gar nicht betreten oder befahren werden, auch nicht beritten. Letzteres nicht, weil Hufe, die auf Stein schlagen, Funken erzeugen können. Wer nicht darauf verzichten kann, soll darauf achten, keine Wege zuzuparken, so Pietzner. Sie denkt dabei etwa an die Wege zu den Rieselfeldern: „Die Feuerwehr kommt dann nicht mehr rein, wenn wirklich etwas ist.“ Generell sollte auch jeder Waldbesitzer darauf achten, dass seine Wege befahrbar und einigermaßen geräumt sind, falls er mal rasch Hilfe braucht.

Ist Grillen erlaubt?

„Auf der Terrasse mit einem Abstand von mehr als 50 Metern vom Waldrand ist das okay“, sagt Pietzner, „aber der Grill sollte nie unbeobachtet sein, vor allem nicht am Anfang, wenn es noch viele Funken gibt.“

Brennender Acker. Quelle: Peter Geisler

Lagerfeuer im Wald sind bei Waldbrandgefahr sowieso absolut zu vermeiden. „Bei diesen Temperaturen kann man ja sicher auch gut auf das wärmende Feuer verzichten“, so Pietzner, die natürlich versteht, dass die Jugend verzichtet. Aber erst voriges Wochenende hätten Kameraden am Waldrand ein noch glimmendes Feuer gelöscht, daneben Bierflaschen.

Was vergisst man sonst leicht?

„Die Bürger sollen die Hydranten freihalten“, bittet Pietzner. An den kleinen quadratischen weißen Schildern mit dem roten Rand, die mit „H“ beschriftet sind, erkennt man, wo die nächste Wasserentnahme für die Feuerwehr möglich ist. „Leider stehen dann dort oft Autos drauf.“

Stimmt es, dass es gefährlich ist, mit dem Auto auf Wiesen zu fahren?

„Ja, denn jedes Anbauteil am Auto, das extrem heiß wird, kann dem trockenen Grashalm den letzten Rest geben“, sagt Pietzner. Das betrifft etwa Auspuffe, aber auch Katalysatoren. Bei Motocross-Rädern hinge die Technik zwar höher, aber hier würden Steine aufgewirbelt. „Und Stein auf Stein – damit haben schon Indianer Feuer gemacht.“

Was, wenn die Temperaturen sinken, es aber trotzdem nicht regnet?

Die Brandgefahr bleibt trotzdem, egal, ob es 25 oder 35 Grad hat. „Solange der Boden, die Wiese trocken ist, bleibt die Brandgefahr.“

Wie viel Regen ist nötig?

„Da muss es schon mal eine Nacht über vernünftig regnen, damit die Waldbrandstufe richtig runtergeht“, so die Feuerwehrchefin.

Gab es in diesem Jahr in unserer Region schon Brände?

In der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf gab es 2021 noch keine Feuer aufgrund der Trockenheit. Generell sind hier eher Felder als Wälder betroffen. Pietzner rechnet in diesem Sommer aber noch mit einigen Ödlandbränden und darum, dass sie und ihre Kameraden noch um Unterstützung bei größeren Bränden im Landkreis angefordert werden.

Wie sieht es mit Kampfmitteln in der Region aus?

TKS zählt als kampfmittelbelastetes Gebiet, auch die Wälder haben Munitionsrestbestände. Daher ist die Feuerwehr auch darauf bedacht, auf den Wegen oder Schneisen zu bleiben. „Das ist immer empfehlenswert“, so Pietzner.

Müssen Schneisen neben Äckern geschlagen werden, wie es nach den großen Bränden vor zwei Jahren gefordert wurde?

Nein. Aber laut Waldgesetz des Landes Brandenburg sind Waldbesitzer für vorbeugenden Waldbrandschutz wie die Anlage und Pflege von Waldbrandschutzstreifen, Waldbrandschutzriegeln oder Löschwasserentnahmestellen sowie die Kontrolle brandgefährdeter Wälder, insbesondere nach Brand auf benachbarten Flächen, selbst verantwortlich.

Soll man gießen oder nicht gießen, wenn es trocken ist?

Die MWA hat empfohlen, Wasser zu sparen und nicht zu sprengen, aus Sicht der Feuerwehr ist es aber doch interessant. Zudem gibt Pietzner zu bedenken, dass es Menschen gibt, die sich von dem ernähren, was in ihrem Garten wächst. Sie selbst gießt einen Baum vor ihrem Haus, da sie der Meinung ist, dass es nur mit einer gesunden Vegetation auch ein kühleres Klima gibt. Auch die Tiere würden nach Wasser lechzen, etwa Insekten, die sich am Pool auf den Luftmatratzen sammeln würden.

Von Konstanze Kobel-Höller