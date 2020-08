Am Stern

Seit voriger Woche gilt ein Grillverbot auf öffentlichem Gelände. Grund ist die allgemeine Trockenheit. Das Ordnungsamt kontrollierte die Einhaltung am Wochenende – und wurde zweimal fündig. Beides waren Verstöße am Baggersee am Stern, teilt die Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage mit. Bisher verwarnte das Ordnungsamt die Beteiligten mündlich, mit der Aufforderung die Feuerstelle zu sichern. Es kann ein Zwangsgeld zwischen zehn Euro bis 50.000 Euro verhängen.

Aufgrund der hohen Temperaturen und Trockenheit im Land Brandenburg, gilt die Allgemeinverfügung über das Grillverbot auf öffentlichen Plätzen seit dem 12. August. Es endet erst nach dem 30. September.

Von Jennifer Bongards