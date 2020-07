Groß Glienicke

Es soll im Sommer 1988 gewesen sein, als ein gewisser Francois Pasquier seine überfüllte Gartenparty spontan in einen waldähnlichen Park verlegte. Fortan verabredete man sich jeden Juni an einem öffentlichen, aber bis zuletzt geheim gehaltenen Ort in Paris, um an einer Tafel und ganz in Weiß gekleidet gemeinsam zu picknicken. Das Dîner en blanc, das Essen in Weiß, war geboren und fand danach viele Freunde in der Welt – auch in Groß Glienicke, wo sich am Sonntagnachmittag etwa 20 weiß gekleidete Menschen trafen, um an einer Tafel vor dem Begegnungshaus selbst gebackene Johannisbeermuffins, Nusskuchen und den begehrten Käsekuchen von Karin Essing zu kosten. Es war nach der Corona-Schließzeit das erste Treffen in größerer Runde. Das Dîner en blanc am Groß Glienicker Begegnungshaus hatte denn auch eine ganz eigene Botschaft: „Wir begegnen uns wieder!“

Dieser Gast kam wirklich komplett in Weiß: Sogar die Reifen des Fahrrads leuchten weiß. Quelle: Varvara Smirnova

Weil der Chor noch nicht singen darf und auch Trommler-, Maler- oder Töpfer-Kurse im Haus noch nicht stattfinden können, stand am Anfang der Entschluss: „Wir müssen wieder etwas machen“, erzählte Erika Plümecke, Vorsitzende des Vereins Groß Glienicker Begegnungshaus. Und weil draußen an der frischen Luft schon mehr möglich ist, wurden vor dem Haus Tische und Stühle aufgestellt, alles weiß eingedeckt, um zum Kuchenessen mit etwas größerem Abstand als in normalen Zeiten zu laden.

Der Käsekuchen war besonders begehrt. Quelle: Varvara Smirnova

Die Tafelgäste hat es gefreut. „Es ist wunderbar, endlich wieder andere Gesichter zu sehen“, sagte Gudrun Stolp. „Das Wetter spielt mit. Es ist gut, dass wir draußen sitzen können und keine Masken tragen müssen“, sagte ein Gast, der komplett in Weiß kam – mit weißem Fahrrad, weißem Radhelm, weißem Bart und einer weiß gekleideten Dame an seiner Seite. Er erlebte schon auf der Tour zum Begegnungshaus die besondere Wirkung der Farbe Weiß. Von verblüfften Frauen am Straßenrand wurde der gut 70-Jährige gefragt: „Sind Sie auf dem Weg zur Hochzeit?“

Von Jens Steglich