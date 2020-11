Groß Glienicke

Ein Heiratsantrag? „Solche Späßchen gab es bei uns nicht“, sagt Karl-Heinz Klaus. Als er am 18. November 1950 mit seiner Christa in der Feldsteinkirche im Dorf Prießen (Elbe-Elster) vor den Traualtar tritt, sind die beiden seit vier Jahren ein Paar – und werdende Eltern. Kein Heiratsantrag, keine Verlobung, keine Flitterwochen. „Das waren andere, das waren harte Zeiten“, sagt Karl-Heinz Klaus (90). „Wir mussten von Tag zu Tag zusehen, dass wir etwas zu Essen ranschaffen. – Aber es waren auch schöne Zeiten, denn es wurde immer ein bisschen besser.“

70 Jahre sind Karl Heinz und Christa Klaus heute verheiratet – sie feiern Gnadenhochzeit. „Eine Gnade – wie sich das anhört, sagt Christa Klaus (89) kopfschüttelnd. „Aber eigentlich stimmt es ja. Es ist eine Gnade. Das Wichtigste ist, sich nicht unterkriegen zu lassen – egal, was passiert. Es geht immer weiter.“

Anzeige

Die Braut näht das Kleid selbst – die anderen sagen, das bringt Unglück

Ihren schönen Schleier hat sie noch immer auf dem Dachboden zu liegen. Auch das Kleid hat sie all die Jahre aufgehoben. Es ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Die junge Braut näht das Kleid damals selbst – und das Geschrei im Dorf ist groß: „Das kannst du doch nicht machen!“ Sie kann. Dass die anderen Mädchen und Frauen sagen, dass es Unglück bringt, wenn die Braut selbst Hand anlegt, ist Christa egal. Den Stoff kauft sie bei „Waren ohne Punkte“, eine Sparte der HO, wo die Produkte anders als in Konsum- oder Privatläden ohne Lebensmittelkarten oder Bezugsscheine zu haben sind – dafür zu höheren (manche sagen zu überhöhten) Preisen.

Das Gnadenpaar: Karl-Heinz und Christa Klaus aus Groß Glienicke feiern am 18. November ihren 70. Hochzeitstag. Quelle: Nadine Fabian

Bei „Waren ohne Punkte“ ersteht auch der Bräutigam seine Schuhe. Den Anzug fertigt ein Schneider. Lange hält Karl-Heinz Klaus die Sachen in Ehren. „Wir hatten damals ja nichts“, erzählt er. Und dass sie sich trotzdem immer schmuck gemacht haben, wenn sie zum Tanz über die Dörfer gezogen sind. „In Holzpantoffeln! Die guten Tanzschuhe haben wir erst im Saal angezogen. Sie sollten ja lange halten.“

Beim Maskenball hat’s klick gemacht

Beim Tanz – wo sonst – haben sie sich kennengelernt. Bei einem Maskenball, um genau zu sein. Karl-Heinz ist im Winter 1946 der Neue im Dorf. Er war mit seiner Familie aus Teichwalde im damaligen Kreis Crossen/Oder westwärts geflüchtet. Der große, schlanke Junge fällt auf bei den Tanzvergnügen und erst recht beim Maskenball, für den er sich als Mädchen ausstaffiert hat. Christas Freunde ahnen wohl, dass der Neue ihr gefallen könnte und stacheln sie an: „ Christa, guck mal! Guck mal!“ – Sie guckt und Karl-Heinz fordert sie zum Tanzen auf.

„Wir waren ausgehungert nach Tanzmusik“, erzählt Christa Klaus. „Als der Krieg vorbei war, haben wir alle Feste gefeiert, dich sich boten – wir waren an jedem Wochenende unterwegs!“ Nach dem Maskenball ziehen die beiden zusammen von Dorfschwof zu Dorfschwof – für ein paar Stunden lässt das die Not und die schwere Arbeit vergessen. Die Großmutter, bei der Christa aufgewachsen ist, ist begeistert von dem tüchtigen Jungen.

Aus der Lausitz nach Groß Glienicke

Die Arbeit ist es, die das Paar aus der Lausitz gar nicht lang nach der Hochzeit nach Groß Glienicke bringt – Karl Heinz weiß sofort, dass er hier leben will: „So viel Wasser und Wald: Das hat mir gefallen, das war wie früher bei mir zu Hause.“ Nachdem Karl-Heinz Klaus einige Zeit als Kraftfahrer in einer Molkerei gearbeitet hatte, wechselt er zur Polizei – bis 1953 ist er an der Grenze bei Groß Glienicke im Einsatz, danach ist er als Kraftfahrer im Großhandel tätig und schließlich bis zum Vorruhestand mit 60 Jahren im Kleinmachnower Max-Reimann-Werk, dem Stammbetriebs für Kfz-Instandsetzungen im Bezirk Potsdam.

Christa Klaus arbeitet die längste Zeit als Näherin und Zuschneiderin in der Trikotagenfabrik in Krampnitz – in der „Schlüpperbude“, wie der Betrieb im Volksmund heißt. Das Nähen hat sie daheim bei der Oma schon als Kind gelernt: Viel lieber wäre sie in die Buchhaltung gegangen, aber mit so einer Lehre hat es nach dem Krieg nicht geklappt. „Heute ist sie immerhin meine Geschäftsführerin!“, sagt Karl-Heinz Klaus. „Ums Finanzielle und ums Organisieren kümmert sich schon immer meine Frau.“

Alle unter einem Dach: „Das war die schönste Zeit“

Um den Garten kümmern sich seit jeher beide. Dort geht nach Feierabend die Arbeit weiter. Und natürlich am Haus, in dem das Paar seit 1955 lebt. Karl-Heinz Klaus bringt es selbst in Schuss, baut mit und für die Familie des Sohnes sogar noch an. Alle unter einem Dach. „Das war die schönste Zeit“, sagt Christa Klaus. Es war eine kurze Zeit. Das Ehepaar verliert den einzigen Sohn 1985. „Das verwindet man als Mutter nie“, sagt Christa Klaus. „Es gab eine Zeit, da bin ich recht gut damit zurechtgekommen. Aber jetzt, wo man Hilfe braucht...“

Da erzählt sie lieber von den Enkelkindern, von Katja (42), die es weit in den Nordwesten Deutschlands verschlagen hat, und von Kristian (36) in Köpenick. Von den Urenkeln Jonas (4) und Lina (2). Von der Schwiegertochter Heidrun, die regelmäßig vorbeischaut, sicher auch heute. „Zu einer großen Feier können wir ja wegen Corona nicht einladen“, sagt Christa Klaus. „Das holen wir nach“, sagt Karl-Heinz Klaus. „Noch sorgen wir für uns allein – hoffentlich bleibt das recht lange so, hoffentlich bleiben wir wohlauf. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian