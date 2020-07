Groß Glienicke: Kein Durchkommen für Bus und Rettungsdienst

Groß Glienicke

Im Notfall gibt es an heißen Tagen am Groß Glienicker See kein Durchkommen für Rettungsdienste und den Linienbus. Entlang der Seepromenade und der Groß Glienicker Dorfstraße wird rund um die Badestelle so rücksichtslos auf beiden Seiten illegal geparkt, dass der Ort oft stundenlang vom ÖPNV abgeschnitten ist – und Rettungsfahrzeuge verspätet am Einsatzort eintreffen.

Vier Stunden lang kam der Bus am letzten Sonnabend nicht durch

Vor einer Woche ging wegen des Andrangs an den See nichts mehr.„Der Bus musste am vergangenen Samstag von 13.30 bis 17.30 Uhr über die B2 umgeleitet werden. Teile von Groß Glienicke konnten dadurch vorübergehend leider nicht bedient werden“, erklärt Stefan Klotz, Sprecher des Verkehrsbetriebs. „Das ist jedes Jahr eine ähnliche Situation bei gutem Badewetter am Wochenende. Verschärft wurde dieses Problem möglicherweise dadurch, dass diese Badestelle in Groß Glienicke seit diesem Jahr eine offizielle Badestelle ist“, so Klotz.

Die Parkverbote werden ignoriert – die Lücke in der Straße ist zu schmal

Eigentlich ist das Durchkommen auch großer Löschfahrzeuge oder des Linienbusses durch zahlreiche Ausweichstellen gesichert. Doch diese Parkverbote werden einfach ignoriert. Zugleich stellen sich viele Fahrzeuge auf der anderen Straßenseite halbseitig auf die Grünstreifen vor die Häuser. So bleibt nur eine schmale Lücke, die für die großen Fahrzeuge nicht passierbar ist. „Manchmal stellen sich die Busfahrer dann hin, öffnen die Türen und machen den Motor aus“, schildert eine Anwohnerin, wie die Berufskraftfahrer vor dem ruhenden Verkehr resignieren.

„Das Verkehrschaos auf der Seepromenade ist leider ein wiederkehrendes und nicht so leicht lösbares Problem in jeder Sommersaison. Lösbar wäre es nur durch einen intensiven Einsatz von Ordnungspersonal während des Tages, an dem der Andrang derart groß ist. Ich habe am Samstag selbst erlebt, wie verantwortungslos Autofahrer im Umfeld der Badewiese, auch im Einzugsbereich des Sacrower Sees parken.Rettungsfahrzeuge hätten oftmals keine Chance durchzukommen“, sagt Ortsvorsteher Winfried Sträter. Er fordert deshalb eine intensivere Überwachung durch Ordnungsamt und Polizei. Auch eine Ausweitung von Halteverbotszonen hält er für sinnvoll.

20 Rettungseinsätze gab es seit Jahresbeginn in der Straße

Die Verwaltung bestätigt die Schilderungen. „Tatsächlich stellt die Parksituation in der Seepromenade, vor allem in der Badesaison, eine Herausforderung für jeden Verkehrsteilnehmer dar, auch für die Feuerwehr. Viele Falschparker, ungenügende Zufahrten und Zuwegungen erschweren die Erreichbarkeit der legalen unbewachten Badestrände. Bei Einsätzen in diesem Bereich kann es daher, zu den genannten Saisonzeiten, zu Verzögerungen bei den Eintreffzeiten am Ereignisort kommen“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das heißt: an heißen Badetagen könnte lebenswichtige medizinische Hilfe oder die Feuerwehr zu spät kommen.

Die Seepromenade kurz vor der Badestelle. SO wie an diesem Freitag darf geparkt werden. Doch an heißen Badetagen stehen die Autos auch auf dem linken Straßenrand. Quelle: Peter Degener

Und in der Seepromenade gibt es regelmäßige Einsätze: In diesem Jahr sind laut Stadt bislang 20 Einsätze in der Seepromenade aufgelaufen und von der Potsdamer Feuerwehr durchgeführt worden, elf davon im Rettungsdienst. Daneben gab es acht Krankentransporte und eine technische Hilfeleistung. Eine Ausweitung der Halteverbote, wie von Sträter gefordert, sei nicht sinnvoll, da sich viele Autofahrer sowieso nicht daran halten. Die Stadt sagt selbst: „Der Schwerpunkt muss daher auf ein konsequentes Vorgehen bei vorliegenden Ordnungswidrigkeiten in der Seepromenade liegen (“Lerneffekt“).

Abgeschleppt hat das Ordnungsamt anscheinend noch nie

So gebe es „Initiativkontrollen“ des Ordnungsamtes und man habe „Maßnahmen zu den gemeldeten Gefahrenlagen eingeleitet“. Was darunter zu verstehen ist, blieb in der Antwort der Verwaltung offen. Das Abschleppen der blockierenden Fahrzeuge, was möglicherweise den erwünschten Lerneffekt hervorrufen würde, war vermutlich nicht damit gemeint, denn das sei laut Anwohnern noch nie geschehen, geschweige denn am vergangenen Wochenende. Die Stadtverwaltung widerspricht der Pauschalaussage, konnte am Freitag aber auch nicht sagen, wie oft dort zuletzt der Abschleppdienst gerufen wurde.

Der Verkehrsbetrieb, der im Auftrag der Stadt die Linie fahren lässt, darf die Abschlepper nicht selbst rufen - das ist dem Ordnungsamt vorbehalten. „Nur wenn Tramschienen zugeparkt sind, dürfen wir selbst abschleppen lassen, weil Straßenbahnen nicht umgeleitet werden können und eine besondere Eilbedürftigkeit besteht“, sagt Vip-Sprecher Klotz.

Auch er steht wie die Busfahrer kurz davor zu resignieren: Die Besucher der Badestelle müssten die Verkehrsregeln akzeptieren, ansonsten könne das Problem nur durch die Landeshauptstadt Potsdam gelöst werden.

