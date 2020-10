Potsdam

Bei einem Unfall in Groß Glienicke sind am Montagabend zwei Insassen eines Kleinwagens – eine Frau und ihr Kind – verletzt worden. Ein alkoholisierter Mann soll mit seinem BMW in einer Tempo-30-Zone viel zu schnell gefahren sein.

Auf einer Kreuzung war der Fahrer demnach mit einem von rechts kommenden Kleinwagen kollidiert. Anwohner berichteten der MAZ, dass vor allem nachts viele Autofahrer an der unübersichtlichen Kreuzung in dem Wohngebiet das Tempolimit missachten.

Anzeige

Der Unfallverursacher blieb bei dem Zusammenprall unverletzt, während die beiden Insassen des Kleinwagens ins Krankenhaus mussten.

Seinen Führerschein ist der BMW-Fahrer fürs Erste los – für eine Blutprobe wurde er auf die Polizeiwache mitgenommen.

Von MAZonline