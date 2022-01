Groß Glienicke

Die Stadt Potsdam schafft eine neue öffentliche Grünfläche im Ortsteil Groß Glienicke. In der kommenden Woche beginnen dafür in der Dorfstraße 11 die Vorbereitungsarbeiten. Zunächst erfolgt der Abbruch der alten Gaststätte „Kutscherstube“ mit angrenzender Wohnbebauung. Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 8 „Groß Glienicke: Seepromenade/Dorfstraße“ wird mit der Grünfläche die Anbindung der Uferlandschaft Groß Glienicker See bis zur historischen Dorfkirche vervollständigt.

Charakter eines Dorfplatzes

Die Fläche befindet sich im Zentrum des historischen Dorfkerns, unmittelbar vor der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Dorfkirche. Die künftige Parkanlage soll mit dem freien Blick auf die Kirche auch den Charakter eines Dorfplatzes übernehmen. Die Abbrucharbeiten beginnen an der westlichen Seite des Grundstückes mit der Freistellung der Friedhofsmauer, sodass die bereits im Auftrag der Kirche begonnenen Restaurierungsarbeiten an den Mauern zeitnah durch die Baudenkmalpflegefirma fortgesetzt werden können. Im Anschluss an die Abbruch- und Entsiegelungsarbeiten soll mit der Detailplanung und Herstellung der Grünanlage begonnen werden.

Baulärm bis Ende Februar

Die kompletten Abbruch- und Entsorgungsleistungen werden voraussichtlich Ende Februar 2022 beendet. Die Flächen werden in Vorbereitung der anschließenden Neugestaltung verkehrssicher verfüllt. Während der Arbeiten ist mit normalem Baustellenlärm zu rechnen. Die Landeshauptstadt Potsdam bittet dafür um Verständnis.

