Potsdam

Potsdam und Berlin wollen den Groß Glienicker und den Sacrower See retten. Wie das Bezirksamt Spandau mitteilt, starten der Bezirk Spandau und die Landeshauptstadt ein gemeinsames Beteiligungsgremium für beide Gewässer. Ziel sei es, die seit vielen Jahren politisch geführte Diskussion zwischen extremen Interessenpolen zu vereinbaren.

Die Diskussionen, die vor allem in der Bürgerschaft, in Bürgerinitiativen und bei Verbänden in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, sollen durch ein Beteiligungsgremium lösungsorientiert begleitet werden, heißt es in der Mitteillung. Es gebe bereits mehrere Bürgerinitiativen, die sich inhaltlich mit dem Thema befassen.

Die Qualität der Seen schwindet

Insbesondere der Wasserstand des Groß Glienicker Sees habe sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. „Die Vermutung, dass der Klimawandel ein Hauptgrund ist, liegt auf der Hand. Auch die intensive Besiedlung im Bereich der Seen hat die natürlichen Ressourcen der Landschaft verändert“, heißt es in der Pressemitteillung vom Bezirksamt Spandau.

Die Wasserflächen und die ufernahen natürlichen Schutzräume seien inbesondere durch das Absinken der Wasserstände und durch die Ausbreitung großer Flachwasserbereiche einer starken ökologischen Veränderung der natürlichen Lebensräume ausgesetzt, heißt es. Zudem sei auch die Wasserqualität schlechter geworden.

Das Ergebnis könnte eine Machbarkeitsstudie sein

Ziel des Beteiligungsgremiums sei es nicht nur, die verschiedenen Interessen miteinander zu vereinbaren, sondern auch „die bürgerschaftlichen Interessen mit den gesetzten ministeriellen und kommunalen Aufgaben zu einer gemeinsamen Perspektive für die Seen zu verbinden und zu gestalten“, heißt es in der Pressemitteillung vom Spandauer Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU). Der Rahmen der inhaltlichen Arbeit des Beteiligungsgremiums soll laut ihm durch bürgerschaftlichen Akteure, den politischen Entscheidern und der zu genehmigenden Experten erarbeitet werden.

Idyllisch: Der Groß Glienicker See – in der Mitte liegt die Landesgrenze zwischen Brandenburg und Berlin. Quelle: Bernd Gartenschläger

„So könnte das Ergebnis am Ende dieses Beteiligungsformates sein, dass eine, in der Öffentlichkeit verständliche, nachvollziehbare, durch Fachleute erarbeitete Machbarkeitsstudie vorliegt“, erläutert Frank Bewig ein weiteres mögliches Ziel des Formats. Kern des halb-öffentlichen Beteiligungsformats sei ein Arbeitsgremium. Eine wesentliche Aufgabe werde es zu Beginn sein, ein arbeitsfähiges Gremium im Einvernehmen mit möglichst vielen interessierten Akteuren zu besetzen.

Von Steve Reutter