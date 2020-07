Am Seeufer in Groß Glienicke gibt es an Badetagen oft kein Durchkommen für Busse und den Rettungsdienst. Weil das Ordnungsamt keine Lösung schafft, schlägt die Potsdamer Linke vor, dass der Verkehrsbetrieb alleine Abschleppdienste beauftragen darf. Das Vorbild ist Berlin.