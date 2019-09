Kleist-Schule feiert 280. Geburtstag

Innenstadt

Eine Ausnahme-Schule ist „aus dem Häuschen“: Die „ Heinrich von Kleist“ hat am Donnerstagabend ihren 280. Geburtstag gefeiert, und Direktorin Angela Hoffmann war der Stolz in Person: „So lange ununterbrochen eine städtische Schule zu sein, ist einmalig im ganzen Land.“ Deshalb kam Bildungsprominenz aus dem ganzen Land zum Feiern und lauschte der Leiterin der Schule des Zweiten Bildungsweges, die diesen Weg seit fast schon 21 Jahren lenkt. Sechs Jahre hatte sich sich zuvor im Bildungsministerium mit der Bildung nach der Schule befasst, Grundlagen gelegt, Richtlinien erarbeitet.

Aus der Verwaltung in die Praxis

Dann wollte sie es selber machen und bewarb sich in Potsdam um die Abendschule. Die hatte das historische Gebäude der Volkshochschule in der Dortustraße – vorher die so genannte „Russisch-Schule“ (Nr.9) – längst verlassen und die Voltaireschule genutzt: Wenn die Regelschüler gingen, kamen die Abendschüler, das keine Dauerlösung, weil Unterricht nur abends möglich war. Doch mancher holt die Schule lieber am Tage nach.

Die Grande Ecole in der Friedrich-Ebert-Straße war Zeit ihres baulichen Lebens eine städtische Schule. Heute holen junge Erwachsene hier nach, was sie in der Regelschulzeit nicht geschafft haben.

Die Lösung kam 2001 mit der Grande Ecole, der Großen Stadtschule. Die war bis 1998 noch Grundschule 15, aber „nicht wirklich geeignet für die Kinder“, wie Hoffmann das Leben im historischen Gebäude umschreibt. Heute lernen hier junge Erwachsene. Als „zweite Chance“ wird die „ Kleist“ oft gesehen, doch Hoffmann sieht es anders: Diese Menschen seien „andere Wege gegangen“ nach der Regelschule, sagt sie. „Mancher hatte problematische Schulerfahrungen, andere haben erst eine Ausbildung gemachnt und wollten dann doch studieren. Dafür brauchen sie das Abitur. Das machen sie bei uns.“ Im Kolleg am Tage, in der Realschule und dem Gymnasium des Abends. Sogar online kann man jetzt sein Abi machen. Die Abbrecherquote ist nur am Anfang spürbar, wenn sich zeigt, dass auch dieser Schulweg nicht vereinbar ist mit der Familie oder dem Beruf, wenn jemand umzieht oder es einfach nicht schafft.

Alle sozialen Milieus vertreten

„Wir sind ein sehr soziales Haus“, sagt sie: „Alle Milieus sind hier vertreten“, Schulabbrecher, Hartz-IV-Arbeitslose, Abiturienten, alle auf dem Weg zu Bildung. Der führt sie durch den Torweg des Barockhauses auf einen lauschigen Hof mit altem Pflaster und einer alten Linde. Hier, auf der runden Bank um den Baum herum, sitzt Angela Hoffmann am liebsten. „Das“, sagt sie, „ist meine persönliche Oase: die Linde, die beiden Ulmen von 2004, der Efeu an den Wänden, die Blumen.“ Auch die Studierenden lieben das, und die Touristen machen davon eifrig Fotos. „Wenn ich durch die alten Treppenhäuser gehe, frage ich mich, wer hier wohl die letzten 280 Jahre langgelaufen und die Treppengeländer hinabgerutscht ist“, sagt die Direktorin, die selber nie diesen schnellen Weg nach unten nahm: „Als ich kam, waren da schon diese Bremskugeln angeschraubt.“

Noch nie den Kopf gestoßen

Auch den Kopf hat sie sich nie gestoßen an den tief hängenden Treppenabsätzen, niedriger als die Oberkante der Eingangstür. Wer einmal in dieser Schule war, hat die „Gefahr verinnerlicht“, sagt sie: „Ich liebe alte Schulen mit Geschichte. Die haben Charme. Immerhin“, fügt sie hinzu, „sind wir älter als Schloss Sanssouci“ – das wurde 1745-47 gebaut.

