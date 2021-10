Berliner Vorstadt

In der Berliner Vorstadt in Potsdam ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Lagedienstleiterin der Berufsfeuerwehr schildert: „Offenbar hat der Brand auf einem Balkon begonnen und dann auf das Dach des Gebäudes übergegriffen.“

Die Feuerwehr sei im Gebäude im Einsatz und versuche zudem, den Brand von außen über eine Drehleiter zu löschen. Erkenntnisse zu Verletzten gibt es derzeit noch nicht. Das brennende Haus steht in der Menzelstraße, ein Augenzeuge berichtet von Rauchentwicklung und leichten Sichtbeeinträchtigungen.

Von MAZonline/krf