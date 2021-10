Berliner Vorstadt

In der Berliner Vorstadt in Potsdam ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Lagedienstleiterin der Berufsfeuerwehr schildert: „Offenbar hat der Brand auf einem Balkon begonnen und dann auf das Dach des Gebäudes übergegriffen.“ Die starken Winde haben das Übergreifen der Flammen beschleunigt, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Dirk Häusler, gegenüber der MAZ mit. Der Dachstuhl sei bereits komplett ausgebrannt.

Der Einsatz mit der Drehleiter wurde durch starke Windböen erschwert. Quelle: Udo Jahnke

Die Feuerwehr sei im Gebäude im Einsatz und versuche zudem, den Brand von außen über eine Drehleiter zu löschen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Gebäude evakuiert. Fünf Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Aus einer der Wohnungen habe man „12 wertvolle Gemälde“ gerettet, so Häusler. Die Bilder wurden in ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr gebracht, wo sie von Polizei-Beamten bewacht werden.

Das brennende Haus steht in der Menzelstraße, ein Augenzeuge berichtet von Rauchentwicklung, einem starken Geruch nach brennendem Holz und Gummi sowie Sichtbeeinträchtigungen. Der auffrischende Wind – Sturmtief „Ignatz“ zieht seit dem Morgen nach Potsdam – erschwert zudem die Löscharbeiten vor Ort.

Nach MAZ-Informationen handelt es sich bei dem brennenden Gebäude um das frühere Institut für Archivwissenschaft der DDR. Bis 1992 wurden hier Archivare ausgebildet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auswirkungen aufs Trinkwasser

Wie die Stadtwerke via Twitter mitteilten, kommt es aufgrund des Feuerwehreinsatzes in der Menzelstraße „ und der damit verbundenen aktuell hohen Wasserabnahme [...] in der Menzelstraße und angrenzenden Straßen zu Eintrübungen des Trinkwassers“. Diese seien jedoch nicht gesundheitsschädlich.

Von MAZonline/krf