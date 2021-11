Potsdam

Großer Andrang bei der mobilen Impf-Aktion im Marktcenter an der Breiten Straße in Potsdam. Bereits um 8.30 Uhr hatte sich der erste Impfwillige vor der mobilen Impfstation eingefunden: ein Berliner, der es schon am Mittwoch in der Waldstadt versucht hatte. Gegen 10 Uhr standen bereits rund 300 Menschen in der Schlange – geplante Öffnungszeit: 11 Uhr.

Initiiert haben das Impf-Angebot der Rewe-Einzelhändler Siegfried Grube und die Stadt Potsdam. Nachdem eine erste Impf-Aktion Anfang Oktober auf riesiges Interesse gestoßen war, hatte der Geschäftsmann umgehend zwei weitere Termine festgelegt.

Gleich am Impfzentrum in den Räumen einer früheren Bankfiliale hat Rewe-Händler Grube eine Reihe von Stühlen aufstellen lassen. Doch der übergroße Rest der Schlange, die sich durch das Center zieht und hinaus bis zum Luisenplatz, muss stehen. Quelle: Rainer Schüler

In den Räumen einer früheren Bank-Filiale finden daher am Donnerstag, 11. November, sowie am Freitag, 12. November, zwei mobile Impf-Aktionen statt.

Am Donnerstag wird zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, am Freitag zwischen 12 und 18 Uhr geimpft. An beiden Terminen ist eine Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich mit dem Impfstoff Biontech. Zudem steht Johnson & Johnson zur Verfügung. Grube hat vorsorglich zwei Impfteams bestellt, um ein Impf-Chaos wie am Mittwoch zu vermeiden. Auch hat er Lehren gezogen aus den Beschwerden alter Menschen in der Waldstadt, die es kaum schafften, mehrere Stunden zu stehen: Er hat eine Reihe von Stühlen aufstellen lassen gleich am Impfzentrum, doch der Rest der Schlange muss stehen und tut das derzeit quer durch die Seitengänge des Centers und hinaus bis zum Luisenplatz. Dort dürften die Wartenden aber kaum noch eine Chance haben, dranzukommen.

Impf-Chaos in der Waldstadt am Mittwoch

Am Mittwoch standen bei einer mobilen Impf-Aktion in der Potsdamer Waldstadt bis zu 500 Menschen an. Man orderte ein zweites Impfteam und verlängerte die Aktion um eine Stunde. Als es sich abzeichnete, dass nicht genügend Impfstoff für alle Menschen in der Schlange vorhanden war, machte sich Enttäuschung breit. Zur Beruhigung der Lage wurden sogar zwei Streifenwagen der Polizei zur mobilen Impfstation geschickt.

Die Inzidenz-Kurve in Potsdam steigt stark an

Die Corona-Lage in Potsdam spitzt sich derweil immer weiter zu. Am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut 116 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der zweithöchste Tageswert der seit dem Beginn der Pandemie in Potsdam registriert wurde. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Potsdam liegt aktuell bei 260,3.

Der starke Anstieg der Inzidenz-Werte ist in nahezu allen Altersgruppen in Potsdam zu beobachten. Nach den Corona-Recherchen des Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation ist der größte Anstieg (wieder) in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Kinder liegt aktuell bei 763,6.

Am zeithäufigsten von Corona-Infektionen betroffen ist derzeit die Altersgruppe der Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. Dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz momentan bei 268,49.

