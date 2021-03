Großer Andrang bei den Schnelltests in Potsdam

Potsdam

In Potsdam steigt die Nachfrage an den kostenlosen Schnelltests kontinuierlich an. Das berichten mehrere Mitarbeitende der lokalen Apotheken und Testzentren. Besonders am Montag war der Andrang an einigen Anlaufstellen enorm. „Normalerweise ist der Zulauf freitags und samstags sehr groß, heute ist er deutlich größer als in den vergangenen Wochen“, sagt Ralf Alhorn, der die gleichnamigen Apotheken betreibt und gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe auch die Testzentren in Drewitz, am Stern und am Schlaatz betreut.

In allen Bereichen sei es voller als sonst gewesen, vor allem in den Testzentren in der IHK und am Luftschiffhafen. „Meine Vermutung ist, dass die steigende Inzidenz damit etwas zu tun hat, die Angst steigt und gleichzeitig ein Bedürfnis nach Sicherheit“, sagt Alhorn. Im Schnitt kommen pro Einrichtung 100 Potsdamerinnen und Potsdam am Tag zu Testen vorbei, die Zahlen variieren von Standort zu Standort.

Entspannte Lage im Bürgerhaus Schlaatz

Im Bürgerhaus Schlaatz zum Beispiel sei die Lage relativ entspannt, wie der Leiter des Hauses, Tim Spotowitz erzählt: „Die Wartezeiten bei uns sind gering, aber auch wir merken, dass seit letzter Woche die Nachfrage steigt.“ Am Morgen sei die Schlange am längsten, am Freitag und Samstag kämen auch hier etwas mehr Testwillige vorbei als sonst. „Noch braucht aber niemand Termine zu vereinbaren, darüber sind wir froh.“

Für Spotowitz sei es ganz wichtig, dass das Haus geöffnet bleiben kann, deswegen werden die Test auch aktiv den Nutzern des Hauses angeboten, beispielsweise Teilnehmern des Rheasports oder Teilnehmenden einer Vereinssitzung. „Unser Haus hat hier eine ganz wichtige Funktion und wir versuchen, alles zu ermöglichen, was der Verordnung nach geht“, sagt Spotowitz.

„Je mehr testen, desto besser wird’s.“

Wenn es nach Ralf Alhorn ginge, könnten sich insgesamt noch mehr Menschen testen lassen. „Es freut uns auf jeden Fall, dass es mittlerweile besser läuft und die Leute die Test wahrnehmen, aber ich wünsche mir, dass das noch mehr Leute nutzen.“ Nur so könne man erneute Schließungen vermeiden und die Lage vielleicht sogar bis zum Sommer in den Griff bekommen. „Mein Motto lautet ’Testen, testen, testen!’. Je mehr testen, desto besser wird’s.“ Dafür müssten allerdings auch in ganz Potsdam Teststellen vorhanden sein, in Golm beispielsweise gebe es keine, was ziemlich ungünstig sei.

Keine Testzentren in den Potsdamer Ortsteilen

Auch der CDU-Stadtbezirksverband Nord-West bemängelt fehlende Testzentren in den Potsdamer Ortsteilen. Von den zurzeit 16 Möglichkeiten einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen, befinde sich keine einzige Teststelle in den Ortsteilen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Stadtspitze vermittle damit nicht unbedingt den Eindruck, dass die Ortsteile ein wichtiger Teil von Potsdam seien.

„Gerade in der jetzigen Situation sollte man den Ortsteilen nicht das Gefühl geben, abgehängt zu sein. Kein Wunder, wenn die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen das Gefühl entwickeln, Einwohner zweiten Klasse zu sein.“, so Oliver Nill, Vorsitzender des CDU Stadtbezirksverbandes Nord-West. „Die Stadt sollte dringend auf Apotheken und andere Einrichtungen in den Ortsteilen zugehen, und auch dort die Möglichkeit schaffen, Schnelltests durchzuführen.“

Apotheken werden nicht effektiv einbezogen

Was Ralf Alhorn außerdem ärgert: Dass die Apotheken nicht effektiver bei der Bestellung von Tests und Impfstoff mit einbezogen wurden und werden. „Würde man sich an die bewährte Bestellkette Apotheke, Großhandel, Hersteller halten und nicht versuchen, neue Wege zu gehen, wäre alles viel einfacher“, sagt er. „Das Problem, dass keine Tests für die Schulen verfügbar sind, hätten wir dann auch nicht.“

Insgesamt halte er sich aber an den positiven Momenten fest: „Wir testen jetzt die dritte Woche auch in der Tafel und inzwischen sind wir da mit fast allen per Du“, sagt Alhorn und lacht. „Dreißig bis sechzig Leute kommen ungefähr täglich vorbei, das ist eine sehr schöne familiäre Atmosphäre.“

400 Tests pro Tag im Unicorn-Workspace

Von solchen Glücksmomenten erzählt auch Florian Kosak vom Unicorn-Workspace. „Ein Ehepaar hat in der vergangenen Woche ein Präsentkorb mit Osterhasen und einer Dankeskarte vorbei gebracht, sowas baut unser Team sehr auf.“ In dem eigentlichen Co-Working-Space, können inzwischen sowohl kostenlose Schnelltests als auch PCR-Tests für 119 Euro wahrgenommen werden - und zwar an allen sieben Tagen der Woche.

Derzeit werden vor Ort 400 Tests pro Tag durchgeführt, ab Mittwoch soll das Personal verdoppelt werden, wie Kosak sagt. „Wir arbeiten in zwei Schichten, pro Schicht werden dann sechs Mitarbeitende vor Ort sein.“ Das Ziel sei es, 500 Abstriche pro Tag vornehmen zu können. „Zu Ostern wird der Bedarf garantiert steigen, wir möchten, dass alle die kommen, auch getestet werden können.“

Keine langen Wartezeiten

Am Montag war der Andrang tatsächlich ungewöhnlich stark, Anfang der Woche sei das allerdings auch normal. „Freitag, Samstag und Montag sind unsere stärksten Tage, besonders am Vormittag und am Abend gegen 17, 18 Uhr ist es immer etwas voller.“ Dann stünden schon mal 30 Personen an. Da die Tests aber laut Kosak im Zwei-Minuten-Takt erledigt werden, schrumpfe die Schlange sehr schnell, länger als 20 Minuten müsse man meist nicht warten.

Inzwischen kämen nicht nur Potsdamerinnen und Potsdamer in das Testzentrum, sondern auch viele Brandenburger aus dem Umland, um sich vor Ort am Neuen Markt testen zu lassen. Mit Blick auf Ostern erwartet Kosak auch eine steigende Nachfrage in Bezug auf die PCR-Tests. „Im Moment sind es 50 bis 80 pro Tag, aber wenn Reisen über die Feiertage erlaubt sind, werden das bestimmt mehr.“

Hohe Nachfrage in Bornim und Bornstedt

Mehr Nachfragen beobachtet auch Bettina Zurek, Chefin der Ribbeck-Apotheke in Bornim und der Birnbaum-Apotheke in Bornstedt. Seit dem 1. März werden vor Ort Schnelltests durchgeführt, seitdem seien immer mehr Leute gekommen. Die Termine können online gebucht werden, die Nachfrage sei enorm hoch. Auch Zurek berichtet, dass zum Ende der Woche immer besonders viele Testwillige vorbei kämen, an diesem Montag sei es aber auch sehr voll gewesen. „In beiden Apotheken kommen pro Tag jeweils rund 100 Personen“, erzählt sie. Dank der Hilfe von Studierenden sei der Andrang aber gut zu bewältigen.

Auch Barbara Tanneberg, Mitarbeiterin der Tulpen-Apotheke, sagt, dass alles gut händelbar sei. „Bei uns ist der Andrang aber auch nicht so groß, wir befinden uns ja eher in einer Randlage.“ Kleine Schlangen kämen vor, am Freitag sei es auch hier voller, aber der ganz große Ansturm blieb bisher aus. „Für uns passt es auch genauso wie es ist.“

Von Sarah Kugler