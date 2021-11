Innenstadt

Wie schon bei den vorangegangenen Impfaktionen der Stadt Potsdam ohne Anmeldung ist der Andrang auch am Samstag groß. Schnell hatte sich hat an der Jägerallee am Zugang zur Turnhalle des Verwaltungscampus eine lange Schlange gebildet. Um 9 Uhr führte sie bereits bis in die Hegelallee. Beobachtungen zufolge standen schätzungsweise bereits bis zu 1000 Menschen an. Am frühen Nachmittag hatte sich die Schlange dann deutlich verkürzt.

Rund 1000 Menschen in der Schlange

Seit 9 Uhr sind hier Erst-, Zweit- und Drittimpfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer möglich. Erstimpflinge können auch Johnson&Johnson wählen. Noch bis 17 Uhr ist die mobile Impfstelle am Samstag geöffnet.

Das nächste Angebot findet am 25. November von 8 bis 14 Uhr im Besucherzentrum der Agentur für Arbeit im Horstweg statt. Am 3. und 4. Dezember wird im 1. Obergeschoss zwischen Parkdeck A und B des Sterncenters geimpft (3. Dezember: 12 bis 18 Uhr; 4. Dezember: 11 bis 17 Uhr) und am 10. und 11. Dezember wieder im Marktcenter.

Von MAZonline/fro