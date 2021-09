Berliner Vorstadt

In der Berliner Vorstadt ist ein Großwahlplakat angezündet worden. Am Samstag gegen 23 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Das brennende Plakat, das umgeworfen auf der Seite lag, war etwa zwei Meter hoch und drei Meter breit. Es brannte etwa ein Drittel seiner Fläche. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu melden. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden

Von MAZonline