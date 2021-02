Grube und Nattwerder Donnerstag ohne Trinkwasser

Grube/Nattwerder

Wegen dringender Reparaturarbeiten muss die Wasserversorgung in Grube und Nattwerder unterbrochen werden. Das teilte die Energie und Wasser Potsdam (EWP) mit. An einer Trinkwasserleitung in der Gröbenstraße sei am Dienstag ein Rohrbruch festgestellt worden. Die EWP) habe entschieden, dass die Trinkwasserleitung kurzfristig repariert werden müsse.

Dafür muss die Trinkwasserversorgung für die gesamte Ortslage Grube sowie Nattwerder am Donnerstag, den 25. Februar 2021, von 8 Uhr bis 16 Uhr unterbrochen werden. Die EWP empfiehlt eine Bevorratung mit Wasser für den vorstehenden Zeitraum. Badeöfen, Gas- und Elektrothermen oder ähnliche Geräte und Anlagen dürfen in dieser Zeit nicht benutzt werden, so des Unternehmen. Die Leitung verläuft nicht im Straßenbereich, deshalb gebe es keine Verkehrseinschränkungen. Auskünfte für Anlieger unter 0800) 0 11 28 32.

Von MAZonline