Teltow/Potsdam

Die Grünen von Potsdam-Mittelmark verlieren ihre Co-Kreisvorsitzende an Potsdam: Anna Emmendörffer verlegt ihren Lebensmittelpunkt in die Landeshauptstadt. Mittwochabend erklärte sie daher in der Teltower Stadtverordnetenversammlung, dass sie mit 1. März auch ihr dortiges Mandat zurückgibt. Hier ist sie bisher zudem Vorsitzende der Fraktion Grüne/Linke.

Gegenüber der MAZ bestätigte die Teltowerin, die als Vertreterin der Jungen Grünen bei der Bundestagswahl auf dem Platz drei der Landesliste angetreten war, dass sie ihren Fokus jetzt darauf legen wolle, ihr Masterstudium in der Landeshauptstadt zu beenden. Außerdem ist Emmendörffer jetzt Projektleiterin im Frauenpolitischen Rat Brandenburg. Sie versicherte aber, dass sie bei den Grünen und der Grünen Jugend, bei denen sie ebenfalls Co-Sprecherin ist, aktiv bleiben werde. Ob sie bei der Kommunalwahl 2024 in Potsdam antreten wolle, verriet sie unterdessen noch nicht. Es sei noch zu früh, um darüber nachzudenken.

Ihr Nachfolger in der Stadtverordnetenversammlung wird Joachim Strieben (65), der als Koordinator für die Kooperation von Schule und Jugendhilfe für den Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf tätig ist. Damit besteht ausgerechnet die Fraktion, die auf die gerechte Verteilung der Mandate zwischen Männern und Frauen bestand, nur mehr ausschließlich aus männlichen Mitgliedern.

Im Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark sind turnusmäßig nächste Woche Wahlen.

Von Konstanze Kobel-Höller