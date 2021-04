Potsdam/Teltow

Anna Sophie Emmendörffer hat es geschafft: Brandenburgs Grüne haben die junge Teltowerin am Sonnabend auf Listenplatz 3 zur Bundestagswahl gesetzt – eine durchaus chancenreiche Kandidatur.

Grüne wählen Emmendörffer auf Platz 3

Vorgeschlagen und unterstützt worden war die 25-Jährige von der Grünen Jugend. Um Platz 3 hatten sich auch die ehemalige Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky (Spree-Neiße) und Christiane Clarke (Elbe-Elster) beworben.

„Die Sorgen meiner Generation“

Sie trete an, „um die Themen junger Menschen und die Sorgen meiner Generation um den Zustand der Welt in den Wahlkampf und auf die bundespolitische Agenda zu bringen“, erklärte sie ihre Bewerbung, „konsequenter Umweltschutz, sozial gerechter Klimaschutz, die Einhaltung der Menschenrechte sowie eine progressive Politik werden nur möglich, wenn wir generationenübergreifend zusammen arbeiten und möglichst viele Perspektiven einfließen lassen.“

Bei den Grünen seit 2017

Mitglied der Grünen ist Emmendörffer seit 2017. Seit Mai 2019 ist sie Vorsitzende der Fraktion Grüne/Linke in der Teltower Stadtverordnetenversammlung. Zudem sitzt sie im Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark und in der Arbeitsgruppe Feminismus. Sie hat Nachhaltigkeitswissenschaften in Lüneburg und Urbane Zukunft in Potsdam studiert und im vorigen Jahr abgeschlossen. Ihr Vater, Martin Emmendörffer, ist ebenfalls Stadtverordneter in Teltow.

Die junge Teltowerin hat durchaus Chancen auf ein Mandat im Parlament – wenn die Grünen bei der Bundestagswahl genug Zweitstimmen bekommen. Vor ihr auf den Listenplätzen: Auf Platz 1 wurde unumstritten die Bundesvorsitzende und potenzielle Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gewählt. Sie tritt auch als Direktkandidatin im Wahlkreis 61 – zu dem Potsdam und auch Teltow gehören – unter anderem gegen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie gegen die CDU-Lokalmatadorin Saskia Ludwig und den Linken-Bundestagsabgeordneten Norbert Müller an.

Auf Listenplatz 2 steht der grüne Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Der Thüringen hat in Potsdam Politikwissenschaften studiert und dort einst die grüne Hochschulgruppe zu Erfolgen geführt.

Sollten Baerbock oder Kellner ihre Direktmandate gewinnen, würden die Listenkandidaten einen Platz aufrutschen – der Einzug in den Bundestag wäre für Emmendörffer dann sicher.

Von Alexander Engels