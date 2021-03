Potsdam

Während Gegendemonstranten grob vom Fahrrad gezerrt wurden, durften maskenlose Querdenker gewähren. So lautet der Vorwurf der Grünen. Am Samstag hatten zum wiederholten Male eine Mischung aus Querdenkern und Coronaleugnern zu mehreren Demos in Potsdam aufgerufen.

Man wundere sich auch, warum die Polizei nicht eingriff, als die Demonstranten danach in Gruppen ohne Maske zusammenstanden, sagt der Kreisvorstand der Grünen.

