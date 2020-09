Potsdam

Weil die Corona-Pandemie auch auf Spielplätzen zu mehr Abstand zwischen den Menschen und damit zu weniger Nutzern führt, müssen mehr Spielflächen her, finden die Linken und die Grünen in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Dazu könnten einzelne Straßen für einen Tag pro Woche zu Spielstraßen erklärt werden. Die Stadt solle „kurzfristig prüfen“, wo in Potsdam für einen Tag in der Woche (z.B. am Sonntag) von 10 bis 16.30 Uhr temporäre Spielstraßen eingerichtet werden können, die währenddessen für den Autoverkehr gesperrt sind.

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss schlugen die beiden Fraktionen am Donnerstag dafür die Pasteurstraße in Babelsberg, die Eisenhardtstraße in der Innenstadt und die Feuerbachstraße in der Brandenburger Vorstadt vor. Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland ( VCD) in Potsdam habe das schon angeregt, um mehr Kindern ungestörtes Spielen und ihren Eltern nachbarschaftliches Zusammensein zu ermöglichen.

Mehrere Straßen vorgeschlagen

Die Fraktion Die Andere fügte noch die Fultonstraße in Babelsberg sowie den Sperberhorst, den Milanhorst und den Schilfhof im Schlaatz hinzu. Auch wenn die Spielplätze jetzt wieder geöffnet wurden, reiche bei schönem Wetter der Platz dort nicht aus, um den geforderten Sicherheitsabstand zu gewährleisten, so die Fraktion. Temporäre Spielstraßen könnten mehr Raum für Kinder schaffen und ließen sich relativ leicht anordnen, indem Nebenstraßen zu bestimmten Uhrzeiten und an bestimmten Tagen für den Autoverkehr gesperrt werden. Das sei ein „bewährtes Instrument, um in Bezirken mit vielen Kindern und wenig Spielfläche ein zusätzliches Angebot zu schaffen.“

Positive Beispiele, aber problematisch

Die Stadt Frankfurt am Main weise seit 2002 in den Sommermonaten regelmäßig Straßen im Stadtteil Griesheim temporäre Spielstraßen aus. Auch in den Berliner Stadtteilen Friedrichshain, Pankow und Neukölln seien in diesem Jahr mehrere Straßen als temporäre Spielstraßen eingerichtet worden, um die coronabedingten Abstandsregelungen einzuhalten.

Die Stadtverwaltung sieht das grundsätzlich als problematisch an, will es aber trotzdem bis Dezember prüfen.

Von Rainer Schüler